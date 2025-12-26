ТСН у соціальних мережах

Суглоби знову стануть рухливими, як у 20: найкращі продукти для виведення солі з організму

Здоров’я суглобів напряму залежить від щоденного харчування. Є прості та доступні продукти, які допомагають підтримувати сполучну тканину опорно-рухового апарату, зменшити запалення та зберігати легкість рухів навіть у зрілому віці без медикаментів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що їсти для здоров'я суглобів

Що їсти для здоров’я суглобів / © www.freepik.com/free-photo

Біль у суглобах, скутість рухів і хрускіт знайомі багатьом людям уже після 40 років. Найчастіше ці симптоми пов’язані з порушенням обміну речовин і накопиченням солей у сполучних тканинах. Лікарі наголошують: правильний раціон здатен суттєво поліпшити стан опорно-рухового апарату та сповільнити вікові зміни. І для цього не потрібні дорогі добавки чи ліки, достатньо включити в меню кілька простих продуктів.

Що треба їсти, щоб вивести солі з організму та поліпшити стан суглобів

  1. Скумбрія вважається однією з найкорисніших риб для здоров’я суглобів. Вона містить велику кількість омега-3 жирних кислот, які зменшують запалення та покращують живлення хрящової тканини. Регулярне вживання навіть невеликої порції цієї риби допомагає знизити больові відчуття та сприяє природному очищенню суглобів від надлишку солей.

  2. Ківі — справжній чемпіон за вмістом вітаміну C. Цей вітамін необхідний для підтримки еластичності сполучної тканини, з якої складаються суглоби та зв’язки. Навіть половини плоду на день достатньо, щоб забезпечити організм добовою нормою аскорбінової кислоти. Регулярне споживання ківі сприяє зміцненню суглобів і зменшує ризик їх передчасного зношування.

  3. Вівсяна каша. Звичайна вівсянка — незамінний продукт для суглобів. Вона багата на марганець, який бере участь у синтезі колагену, основного будівельного матеріалу хрящової тканини. Систематичне вживання вівсяної каші підтримує відновлювальні процеси в суглобах і допомагає зберегти їхню рухливість на довгі роки.

Що варто обмежити у своєму раціоні

Щоб корисні продукти дали максимальний ефект, медичні експерти радять зменшити споживання здоби, солодощів і копченостей. Така їжа сприяє затримці солі в організмі та може посилювати запальні процеси в суглобах.

