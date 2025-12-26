Суглоби знову стануть рухливими, як у 20: найкращі продукти для виведення солі з організму

Що їсти для здоров’я суглобів / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Біль у суглобах, скутість рухів і хрускіт знайомі багатьом людям уже після 40 років. Найчастіше ці симптоми пов’язані з порушенням обміну речовин і накопиченням солей у сполучних тканинах. Лікарі наголошують: правильний раціон здатен суттєво поліпшити стан опорно-рухового апарату та сповільнити вікові зміни. І для цього не потрібні дорогі добавки чи ліки, достатньо включити в меню кілька простих продуктів.

Що треба їсти, щоб вивести солі з організму та поліпшити стан суглобів

Скумбрія вважається однією з найкорисніших риб для здоров’я суглобів. Вона містить велику кількість омега-3 жирних кислот, які зменшують запалення та покращують живлення хрящової тканини. Регулярне вживання навіть невеликої порції цієї риби допомагає знизити больові відчуття та сприяє природному очищенню суглобів від надлишку солей. Ківі — справжній чемпіон за вмістом вітаміну C. Цей вітамін необхідний для підтримки еластичності сполучної тканини, з якої складаються суглоби та зв’язки. Навіть половини плоду на день достатньо, щоб забезпечити організм добовою нормою аскорбінової кислоти. Регулярне споживання ківі сприяє зміцненню суглобів і зменшує ризик їх передчасного зношування. Вівсяна каша. Звичайна вівсянка — незамінний продукт для суглобів. Вона багата на марганець, який бере участь у синтезі колагену, основного будівельного матеріалу хрящової тканини. Систематичне вживання вівсяної каші підтримує відновлювальні процеси в суглобах і допомагає зберегти їхню рухливість на довгі роки.

Що варто обмежити у своєму раціоні

Щоб корисні продукти дали максимальний ефект, медичні експерти радять зменшити споживання здоби, солодощів і копченостей. Така їжа сприяє затримці солі в організмі та може посилювати запальні процеси в суглобах.