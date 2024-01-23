Сукні, що будуть на піку трендів 2024 року: ці моделі стильні, практичні й невимовно розкішні

Такі сукні закохають у себе з першого погляду, бо вони досконалі й пасують усім жінкам без винятку.

У кожної представниці прекрасної статі неодмінно повинна бути сукня в гардеробі і бажано, щоб не одна. Адже вона робить навіть найпростіший образ стильним, вишуканим і досконалим. Не важливо, куди ви збираєтесь: на роботу, прогулянку чи свято, ця річ буде доречною на всі випадки життя. А якщо ви хочете ловити на собі захопливі погляди оточуючих, тоді варто вибирати сукню з-поміж цих п’яти трендових моделей. Розповідаємо, які сукні будуть на піку популярності 2024 року і пасуватимуть абсолютно всім жінкам.

Сукня з оголеними плечима

Які сукні у трендах 2024 року / Фото: Freepik

Вибирайте сукню обов’язково довжини міді або максі, тоді ваш аутфіт буде справді елегантним. У трендах 2024 року залишається монохромна палітра кольорів, а сама модель сукні не повинна мати жодного декорування. Щоб увиразнити та акцентувати свій образ, можна додати масивний браслет чи кольє.

Сукня з бахромою чи пір’ям

Які сукні у трендах 2024 року / Фото: pixabay.com

У трендах залишаються моделі суконь, прикрашені пір’ям чи бахромою. Такий декор робить образ дорогим і сміливим. Ця модель не потребує акцентних прикрас, сукню варто вибирати у монохромних природніх кольорах. Особливою популярністю у 2024 році користуватимуться сукні у стилі «тиха розкіш» чорного, шоколадного та молочного кольорів з коміром стійкою чи горлом.

Сукня з екошкіри

Які сукні у трендах 2024 року / Фото: pixabay.com

Ця модель на піку популярності вже кілька років поспіль завдяки своїй універсальності, і 2024 рік не буде виключенням. Оскільки така сукня зручна, ефектна і водночас практична, тому вкрай популярна в усьому світі. Стилісти в цьому році рекомендують звертати увагу, як завжди, на моделі довжини міді й максі прямого крою без зайвої фурнітури.

Сукня з бантом

Які сукні у трендах 2024 року / Фото: pixabay.com

Такі сукні повинні бути прямого чи силуетного крою у монохромних кольорах без зайвих елементів. Оскільки ключову декоративну роль у цій моделі відіграє бант, який може бути розміщений будь-де. Якщо він збоку чи по центру сукні, то надаватиме образу елегантності та деякого консерватизму. А якщо розміщений в зоні спини, талії чи рукавів, то аутфіт виглядатиме кокетливо та романтично.

Сукня polka dot

Які сукні у трендах 2024 року / Фото: pixabay.com

Ця модель в дрібний горох вже давно стала класикою, у кожної модниці світу напевно є в гардеробі хоч одна така. У трендах 2024 року перевага надається силуетним моделям з коміром-стійкою або сукням А-силуету із рукавами-буфами, які починаються на рівні плеча.

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