В День світлого Валентина зруйнувалася знаменита Арка закоханих в Італії / © ТСН.ua

Унікальна природна пам’ятка узбережжя Саленто (Італія) — арка у Фаральйоні Сан-Андреа, відома як «арка закоханих», обвалилася через сильні дощі та морську ерозію саме на День закоханих, 14 лютого. Ця природна формація з карстового вапняку, вимита водами Адріатичного моря, була однією з найпопулярніших туристичних локацій регіону.

Про це повідомляє lecce.corriere.

Шок для місцевої влади та громади

Мер Мелендуньо Мауріціо Чістерніно назвав обвал «тяжким ударом по серцю громади» та закликав до організованих заходів збереження природної спадщини Саленто.

«Саме у День святого Валентина ми прокинулися з цією сумною новиною. Зникає один із найвідоміших туристичних об’єктів нашого узбережжя та Італії загалом», — зазначив мер.

Арка закоханих у Фаральйоні Сан-Андреа зруйнувалася Фото скрін lecce.corriere.

Обвали сталися й в інших місцях

Сильні дощі та негода вплинули й на «природні басейни» Тріказе — муніципалітету в Італії, що у регіоні Апулія. Капітанерія порту Гальяполі заборонила купання та риболовлю на цих ділянках узбережжя через ризик обвалів, спричинених гідрогеологічними проблемами круч.

Реакція регіональних влад та політиків

Голова регіону Апулія Антоніо Декаро зв’язався з мером Мелендуньо та організував спільні обстеження з міською адміністрацією.

«Існують ресурси для боротьби з ерозією та обвалами, які вже були надані деяким громадам. Продовжимо шукати додаткове фінансування для захисту узбережжя та інших зон, що піддаються ризику», — повідомив Декаро.

Регiональний радник з інфраструктури Раффаеле П’ємонтезе підкреслив, що втрата природної формації — це втрата частини колективної пам’яті.

«Кліматичні зміни та часті екстремальні погодні явища прискорюють процеси, які раніше тривали століттями. Тому потрібна відповідальна політика, постійний моніторинг та превентивні заходи», — додав він.

Сенатор Роберто Марті зазначив, що «втрата Арки Закоханих — це глибока рана для Саленто та всієї Апулії».

Він закликав регіональну владу до серйозного плану боротьби з ерозією та охорони узбережжя.

Що кажуть експерти

Президент ордену геологів Апулії Джованні Капуто повідомив, що 53% узбережжя регіону піддається ризику ерозії, а на території зафіксовано 839 зсувів, якими охоплено близько 63 тисяч людей. Він підкреслив важливість моніторингу, аналізу ґрунту та просвітницьких кампаній для захисту екосистеми узбережжя та безпеки громадян.

Нагадаємо, щорічно 14 лютого, у День закоханих, соціальні мережі заповнюються серцями, квітами та подарунками.

Раніше фахівці розбиралися, чи насправді пари святкують любов, чи ж просто піддаються традиції та тиску суспільства.