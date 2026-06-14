Суперечка Портникова з Федоренком: що сталося та чому сварка розділила Мережу

Суперечка Портникова з Федоренком / © DOU

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Між журналістом Віталієм Портниковим та співзасновником спільноти розробників України DOU Юрієм Федоренком спалахнув конфлікт. У соцмережах не вщухають обговорення ситуації, що склалася під час їхнього публічного інтерв’ю на конференції DOU Day.

ТСН.ua зібрав найважливіше з дискусії та суспільних обговорень цієї ситуації.

Суть скандалу між Портниковим та Федоренком

Скандал між журналістом Віталієм Портниковим та співзасновником DOU Юрієм Федоренком трапився прямо під час інтерв’ю на конференції DOU Day. Конфлікт розгорівся після того, як Портников розкритикував Федоренка та звинуватив його у поганій підготовці до розмови.

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Зокрема, журналіст звинуватив співрозмовника у лобіюванні інтересів чинного міністра оборони Михайла Федорова. Під час запису розмови Портников напряму запитав, чи лобіює Федоренко інтереси Федорова. Він додав, що Федоренко у своїх відеоблогах занадто компліментарно ставиться до міністра та його політики та підпорядковує інтереси ІТ-спільноти державному апарату.

Після цього Портников розкритикував Федоренка за непідготовленість до розмови та зазначив, що співрозмовник недостатньо добре орієнтується у темах, що вони мали обговорювати.

До того, як стався скандал, вони встигли обговорити скандал із «плівками Міндіча», маніпуляції Кремля, мовне питання та відсутність самостійності й відповідальності у міністрів.

Портников про скандал

Журналіст відреагував на скандал, який спровокував. Він написав, що «хтось живе минулим», тому співчуває таким людям.

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«Щодо усіх дискусій останніх днів. Хтось живе минулим. Завжди співчуваю цим людям. Хтось живе сьогоднішнім днем. Завжди цим людям заздрю. Я живу майбутнім», — написав Портников.

Аргументи на користь Портникова

На підтримку Портникова відразу почали публікувати повідомлення та матеріали. Зокрема, експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун написав, що Портников «розірвав лобіста інтересів Федорова», далі був текст зі звинуваченнями та навіть приниженнями на адресу Юрія Федоренка.

На думку оглядача, Портников жорстко і прямо в очі вказав інтерв’юеру на його непідготовленість, некомпетентність та упередженість, повністю нівелювавши спроби лобіювати інтереси влади.

Аналітик Дмитро Биков похвалив Портникова за виступ. Він назвав журналіста суспільним антиподом «тимчасовим» випадковим людям, який принципово відмовляється підлаштовуватися під спрощені запити аудиторії. Биков написав, що публіцист не боїться озвучувати неприємну та дискомфортну правду. Його позиція є прямим викликом інфантильним верствам, нуворишам та «зеленим більшовикам».

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Військовий Сергій Марченко написав, що резонансна розмова на DOU Day є рідкісним прикладом високоінтенсивної дискусії, яка балансувала на межі, але завдяки обом учасникам не скотилася в ганебний конфлікт. За його словами, Портников вразив сміливістю виступати зі своїми переконаннями перед відверто чужою для нього аудиторією.

Проте військовий підмітив і зворотний бік медалі — специфічний менторський тон Портникова та його манера жорстко висміювати опонентів суттєво виснажили слухача.

Публіцист Андрій Бондар написав, що вимагати вибачень за поведінку Портникова — абсурд.

«Це якийсь абсурд. Була жива розмова, була експресія, були іскри і закиди в некомпетентності. Було шоу на сцені. До чого тут моральні повчання? Як людина повинна реагувати на нелогічні або некомпетентні питання? Підтверджувати і толерувати некомпетентність коректною відповіддю, множачи її? Чи все-таки якось виправляти ситуацію? Річ у тім, що з розумною і досвідченою людиною завжди як на мінному полі. Потрібно старатися. Старатися й готуватися»

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Член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу Олексій Панич також підтримав журналіста. Філософ вважає, що розмова на DOU Day пішла шкереберть через погану підготовку ведучого Юрія Федоренка, який абсолютно не розумів політичного контексту, а Портников «не став терпіти» відверту некомпетентність та маніпуляції у свій бік.

Аргументи проти Портникова

Воєнна кореспондентка Анна Калюжна написала, що українське суспільство почало трансформувати своє ставлення до публічних діячів, і з «усіма обожнюваних» вони перетворилися на тих, хто може маніпулювати прогнозами та поступово втрачати свій вплив. Аудиторія почала помічати та тверезо оцінювати їхні справжні мотиви.

«Отже, я уявлення не маю, чому людина, яка ******** з України під час Майдану, але сміла про нього щось пащекувати з-за кордону, і пізніше багато паразитувала на цій темі; яка жодного дня ні в якій ролі не була на війні чи хоча б десь поблизу неї, але регулярно сміє засипати українців своїми псевдонауковими апокаліптичними прогнозами, була якимось гуру для багатьох з вас, але я рада, що і ця любов похитнулась», — пише Калюжна.

Керівник дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA Юрій Гончаренко написав, що вважає висловлення Портникова — дружнім вогнем. Він додав, що цей виступ став яскравим прикладом кризи серед «публічних інтелектуалів», які після 2023 року почали втрачати зв’язок із реальністю та демонструють нездатність відповідати на сучасні виклики.

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Юрій також написав, що Портников вдався до примітивних дискусійних методів, постійно перебиваючи опонента. Його спроби повчати айтівців щодо важливості безпілотників виглядали недоречно.

Головний редактор dev.ua Станіслав Юрасов написав, що Віталію Портникову ніколи не зрозуміти айтівця з DOU. Юрасов написав, що наживо не дивився виступ Портникова, адже йому хотілося конкретики, але пізніше подивитися довелося.

«Я маю абсолютно нейтральне ставлення до діяльності Портникова. Але мій вердикт стосовно цього виступу такий: Віталій поводився, м’яко кажучи, не дуже чемно стосовно інтерв’юера і чинного військовослужбовця Юрія Федоренка. І це тільки верхівка айсберга».

Український економіст Віктор Галасюк розкритикував Портникова за «его, яке суттєво перевищує інтелект і розуміння економіки».

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«Мінцифри — це не про віртуальний світ і „апки“. Це і про зв’язок, і про технологічне виробництво, і про зброю, і навіть про міжнародну дипломатію, яка впливає на долю країни (згадайте блокування Starlink нашому ворогу)».

Командир взводу у 92-й ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Леонід Маслов також висловився проти Портникова:

«Я давно вже не читаю і не слухаю Портникова регулярно. Не тому, що беруся оцінювати його інтелект чи професійний досвід. Просто в якийсь момент мені стало нецікаво. Коли людина занадто часто пояснює іншим, як правильно думати, вона рано чи пізно перестає бути співрозмовником і починає нагадувати лектора».

Портников системно апелює до власної непогрішності, і його правота в минулому трансформувалася в інструмент інтелектуального домінування, що підміняє реальні факти. А спроби журналіста розтлумачити розробникам miltech-сектору, інженерам та військовослужбовцям важливість дронів мали вигляд лекції відставного танкіста перед астрофізиками.

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Front End Developer компанії Namecheap Павло Храмов написав: «Я не вважаю, що це було мудро! Портников поводився дуже зневажливо. У якийсь момент він встав спиною до співрозмовника та просто почав свій монолог до залу. Нібито інтерв’юер не вартий його часу. Він знецінював питання цинічним сарказмом. Нахабно оцінював деякі тези як дурні та таке інше».

Реакція соцмереж і думки українців

Думки українців щодо ситуації кардинально різняться. Наводимо кілька поширених аргументів:

«Віталій Портников — неймовірна людина! Наступного разу, може, попросити інтерв’юера трохи підготуватися до інтерв’ю? Виглядав жалюгідно, непрофесійно і заангажовано», — пише Олександр Суворов.

«Поведінка патологічно нарцисична і тупо хамська. З одного боку, Портникова майже завжди цікаво слухати як мінімум тому, що він неймовірно ерудований дядько. З іншого боку, він маніпулятор і навіть п**дун, тому з ним треба, як з ChatGPT, постійно перевіряти ще раз», — написав Олександр Дяченко.

«Я поважаю пана Віталія — це дійсно одна з розумніших голів журналістики. Для тих, хто постійно дивиться Портникова, він нічого нового не сказав. Ведучий „погано підготувався“ навіть не в сенсі того, що має маленький скіл з політології або політичного життя України, він погано підготувався тому, що не розумів, як має проходити інтерв’ю з Віталієм Портниковим», — пише Володимир Тасініч.

«Дивлюся всі проєкти Юри, так само як дивлюся більшість інтерв’ю і соло Портнікова, обох поважаю. Але на закид Віталія, що „інтерв’юер погано підготувався“, я б відповів, що Портников підготувався ще гірше, бо не врахував ні контексту івенту, ні специфіки його аудиторії. Тригернувся на рівному місці і трохи вийшов за береги. Може, у нього якісь флешбеки з реального УТ-2 залишилися? Але Юра норм вирулив», — пише Олександр Смольянінов.

«Я взагалі не знаю, де Віталій Портников бере сили, щоб мати стільки терпіння, пояснюючи спокійно і методично роками одні й ті самі речі, відповідаючи на одні й ті самі питання. У мене давно крутиться в голові запитання до пана Портникова: як йому оце живеться, коли навколо стільки ідіотів і що допомагає йому бути тактовним у спілкуванні з людьми, які начебто хочуть зрозуміти, але при цьому не бажають докладати власних зусиль, не бажають брати відповідальність за своє невігластво», — пише Катерина Горбунова.

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