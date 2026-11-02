Суперлюди та зміна влади в РФ: сенсаційні пророцтва Баби Ванги на 2027 рік

Передбачення сліпої провидиці Ванги на 2027 рік / © Ілюстративне фото, згенероване ШІ

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Сліпа провісниця з Болгарії Вангелія Гуштерова (Баба Ванга), яка померла ще 1996 року, залишила після себе безліч пророцтв, які й досі викликають палкі суперечки.

Напередодні наближення 2027 року видання Unilad проаналізувало, які саме події тлумачі пророцтв приписують сліпій ясновидці на цей період.

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Хоча жодне з її передбачень не має наукового підтвердження, інтерпретації її слів знову привертають увагу суспільства.

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Люди з надлюдськими здібностями після пандемії

Головним і найдивовижнішим передбаченням на 2027 рік називають спалах невідомої хвороби, яка спустошить населення планети. Проте, згідно з пророцтвом, не всі загинуть: ті, хто зможе вижити після епідемії, отримають надлюдські здібності. Тлумачі описують цей процес як наслідок «генетичного експерименту» чи трансформації організму.

Символічно, що й самі провісницькі здібності Ванги, за переказами, з’явилися після дитячої трагедії — коли смерч підхопив її, через що вона втратила зір.

Інші пророцтва на 2027 рік

Стрімке зростання цін на золото

Очікується здорожчання дорогоцінного металу на 25–40%. Експерти пояснюють це можливим знеціненням валют через фінансові кризи або величезним попитом на золото для дата-центрів у зв’язку з бумом штучного інтелекту.

Зміна влади в Росії

Коментатори передбачень стверджують, що до початку 2027 року Володимир Путін залишить посаду очільника РФ. Це може призвести до боротьби за владу, глибокої внутрішньої кризи або приходу ще більш авторитарного наступника, що безпосередньо вплине на війну в Україні та світову стабільність.

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Що чекає на людство 2028 року?

Після бурхливого 2027 року пророцтва обіцяють глобальний прорив: людство зможе створити принципово нове джерело енергії. На думку дослідників, ідеться про успішний запуск термоядерного синтезу, який забезпечить планету чистою та майже безлімітною енергією.

Раніше ми писали про те, що, згідно з передбаченнями слупої провидиці, 2026 рік може стати переломним для Кремля, а також принести світу масштабні політичні та геополітичні катаклізми.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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