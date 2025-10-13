Сушіння одягу і білизни на вулиці восени не проблема - головне знати цей трюк

Прання. / © pixabay.com

Реклама

Восени та взимку багато людей відмовляються сушити білизну на вулиці. Через короткі дні мало сонця, температура нижча та й часто дощить. Відтак процес сушіння стає менш ефективним, ніж влітку.

Однак експерти з прання наголошують: осінь не обов'язково означає повернення до сушильних машин або розвішування мокрого одягу у кімнаті. Головне - максимально використати погоду та годинник, пише RMF24.

Коли сушити одяг

За словами експертів, найкращий час для розвішування білизни на вулиці восени – від 10:00 до 14:00. Адже сонце гріє найсильніше, а температура повітря досягає свого денного піку.

Реклама

У цей період навіть прохолодне повітря може ефективно відводити вологу від тканин, особливо якщо воно супроводжується легким вітерцем.

Як бути з погодою

Осіння погода може бути непередбачуваною. Іноді світить сонце, а іноді йде дощ. Експерти рекомендують уважно стежте за прогнозами та використовуйте будь-які перерви в дощі. Навіть якщо період погоди триває лише кілька годин, варто провітрити білизну на вулиці. Сухе повітря та легкий вітерець – це ключові фактори.

Як уникнути вологи

Вечірня роса – ворог свіжої білизни. Всього кількох хвилин після заходу сонця достатньо, щоб вологе повітря знову осіло на тканинах. Це подовжить час сушіння та збільшить ризик появи неприємного запаху. Експерти радять знімати одяг з мотузки не пізніше 14:00, коли сонце починає сідати, а вологість підвищується.

Якщо білизна все ще трохи волога, ви можете досушити її вдома. Це збереже одяг свіжим і запобіжить його намокання.

Реклама

Поради щодо сушіння білизни восени:

розвішуйте білизну якомога раніше, бажано одразу після 10:00;

вибирайте сухі та вітряні дні, навіть якщо вони прохолодні;

зніміть одяг з мотузки до того, як зійде вечірня роса — критичний час — близько 14:00;

якщо одяг не висох повністю, досушіть його вдома.

Нагадаємо, ми писали про те, як висушити одяг вдвічі швидше без сушильної машини.