Сусіди неодмінно позаздрять ранньому урожаю картоплі: вкрийте грядки цим матеріалом

Щоб отримати ранній урожай картоплі дуже важливо створити для неї парниковий ефект. Для цього зверніть увагу на будь-який нетканий матеріал, зокрема, плівку.

Крім ефекту зігрівання такий матеріал допоможе пригнічити зростання бур'янів і перешкоджатиме розмноження шкідників, які можуть пошкодити ваш урожай, пишуть в НаПенсії.

Додатково вам не потрібно буде підгорати картоплю чи вносити надто багато добрив, щоб отримати великий урожай та міцні бульби. Але важливо час від часу провітрювати ґрунт, інакше на ньому може утворитися гниль.

Експерти радять звернути увагу на такі матеріали, як агроспан, геотекстиль, спанбонд чи лутрасил, тому що з ними найзручніше працювати.

Ці матеріали є легкими, але міцними, додатково ще й екологічно чистими. Вони чудово пропускають сонячне світло, вологу. А ще досить довговічні, їх можна використовувати протягом кількох сезонів.

Вибираючи матеріал, яким укриватимете картоплю, звертайте увагу на його щільність. Тут все залежить від погодних умов в вашому конкретному регіоні. Щоб отримати ранній урожай картоплі, найкраще підходять матеріали білого кольору щільністю 30-40 одиниць. Укладати їх потрібно на опори.

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