Сусіди підказали, як вивести гризунів з дому та погребу за допомогою домашнього засобу

З настанням холодів багато українців стикається з мишами, які шукають тепло та їжу в наших будинках. Ці маленькі, але дуже моторні гризуни завдають чимало клопоту.

Існує багато способів боротьби з мишами - це і хімічні, механічні засоби. Ми розповідали про використання соди для боротьби з мишами. Одним із найпростіших і при цьому ефективних методів є використання звичайного оцту.

Яким чином оцет діє на мишей. Запах цієї речовини надзвичайно неприємний для мишей, вони намагаються триматися якомога далі від нього. До того ж оцет допомагає усунути запах від мишей і запобігає розмноженню бактерій.

Як використовувати оцет для боротьби з гризунами

Оцет потрібно розлити у невеликі місткості та розставити їх по периметру будинку, в підвалі, інших місцях, де можуть бігати миші. Місткості краще брати з кришками, щоб миші їх не перевернули та зробити в них попередньо отвори, щоб оцет поступово випаровувався, виділяв запах. В приміщеннях з підвищеною вологістю оцет можна розпилити на стінах. Бажано проводити регулярні прибирання з додаванням оцту до води.

В чому перевага оцту як засобу проти мишей? По-перше, оцет є натуральним засобом, який не шкодить довкіллю та домашнім тваринам. По-друге, оцет є бюджетним засобом, який є на кожній кухні та який не потребує особливих зусиль.

Звичайно, цей метод найкраще підходить для боротьби з невеликою кількістю гризунів.

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