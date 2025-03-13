Сусідство з якими рослинами згубить троянди: їх не можна садити поруч

Троянди – вкрай примхливі квіти, які потребують особливого догляду. Досвідчені садівники завжди садять їх подалі від деяких рослин – і ось чому.

Якщо для "королеви саду" – троянди – вибрати правильне сусідство, вона не хворітиме й довго квітнутиме. А от неправильні "сусіди" можуть згубити квітку. Розповідаємо, які рослини краще не садити біля кущів троянд, а які квіти, навпаки, ідеально підходять для сусідства з ними.

Які рослини та квіти не можна садити біля троянд

Вербозілля крапчасте та конвалійне. Ця рослина поводиться агресивно, за декілька років вона може витіснити троянди, знищивши їхнє коріння. Вербозілля конкурує з трояндою не лише за земельну ділянку, а й за поживні речовини, тому квітка просто загине.

Ця рослина поводиться агресивно, за декілька років вона може витіснити троянди, знищивши їхнє коріння. Вербозілля конкурує з трояндою не лише за земельну ділянку, а й за поживні речовини, тому квітка просто загине. Жоржини. У цих квіток досить швидко розростається коріння, яке захопить всю територію. Щоб позбутися коріння жоржини, доведеться перекопати всю ділянку, а також потурбувати троянду.

У цих квіток досить швидко розростається коріння, яке захопить всю територію. Щоб позбутися коріння жоржини, доведеться перекопати всю ділянку, а також потурбувати троянду. Конвалія любить тінь, тому буде розростатися під кущами троянд, через що ті хворітимуть і висихатимуть. Бо конвалія витягуватиме вологу і всі поживні речовини з ґрунту. Тому ці рослини в жодному разі не можна садити поруч, інакше троянда може загинути.

любить тінь, тому буде розростатися під кущами троянд, через що ті хворітимуть і висихатимуть. Бо конвалія витягуватиме вологу і всі поживні речовини з ґрунту. Тому ці рослини в жодному разі не можна садити поруч, інакше троянда може загинути. Рододендрони. Цим квітам потрібен кислий ґрунт для росту та розвитку, а троянда росте на нормальному або слабокислому. Тому ці рослини не можна садити поруч, щоб вони не конфліктували. До того ж квіти конкуруватимуть за поживні речовини, внаслідок чого троянда може просто загинути від їхньої нестачі.

Цим квітам потрібен кислий ґрунт для росту та розвитку, а троянда росте на нормальному або слабокислому. Тому ці рослини не можна садити поруч, щоб вони не конфліктували. До того ж квіти конкуруватимуть за поживні речовини, внаслідок чого троянда може просто загинути від їхньої нестачі. Флокс волотистий також не найкращий сусід для троянд. Рослина чутлива до борошнистої роси, тому може легко заразити кущі троянд цією хворобою.

Які квіти можна садити біля троянд

Якщо правильно підібрати сусідів для троянди, то вона гарно квітнутиме і не хворітиме. Ось список квітів і рослин, які найкраще посадити по сусідству з трояндовими кущами:

герань;

манжетка;

петунія;

братки;

маргаритка;

ялиця;

туя;

чебрець;

деревій;

фіалка.

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