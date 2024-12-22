Светр не розтягнеться під час прання: запам'ятайте ці особливості догляду за одягом

Не кожній господині вдається випрати светр таким чином, щоб він не втратив своєї первозданної форми.

Правильний догляд за трикотажними та вовняними виробами допоможе зберегти їхній привабливий зовнішній вигляд і подовжити термін носіння. Ось на які особливості потрібно звернути увагу під час прання светрів.

Як правильно прати светри, щоб вони не втрачали свою первозданну форму

Правило №1. Обов’язково вивертайте светр перед тим, як покласти його до барабану. Так ви збережете колір одягу та уникнете появи ковтунців.

Обов’язково вивертайте светр перед тим, як покласти його до барабану. Так ви збережете колір одягу та уникнете появи ковтунців. Правило №2. Якщо ви перете светри темного кольору, обов’язково використовуйте морську сіль. Цей спосіб запобігає втраті насиченого відтінку виробу. Окрім того, сіль пом'якшує воду, що сприятливо позначається на стані тканини і вона не розтягується. Додайте одну чайну ложку солі в барабан пральної машини, також можна сипати на прання. Морська сіль допомагає усунути неприємні запахи і жирні застарілі плями.

Якщо ви перете светри темного кольору, обов’язково використовуйте морську сіль. Цей спосіб запобігає втраті насиченого відтінку виробу. Окрім того, сіль пом'якшує воду, що сприятливо позначається на стані тканини і вона не розтягується. Додайте одну чайну ложку солі в барабан пральної машини, також можна сипати на прання. Морська сіль допомагає усунути неприємні запахи і жирні застарілі плями. Правило №3. Не сипте багато кондиціонеру для білизни, це може призвести до вицвітання виробів. Слід також враховувати можливий накопичувальний ефект кондиціонера, що проявляється після декількох прань. Тому додавати засіб треба згідно рекомендованої дози, ця інформація вказана на пакуванні.

Не сипте багато кондиціонеру для білизни, це може призвести до вицвітання виробів. Слід також враховувати можливий накопичувальний ефект кондиціонера, що проявляється після декількох прань. Тому додавати засіб треба згідно рекомендованої дози, ця інформація вказана на пакуванні. Правило №4. Светри з вовни і трикотажу вкрай ніжні та примхливі, тому їх необхідно прати окремо від речей із блискавками, ґудзиками або іншими елементами, які можуть пошкодити одяг і розтягнути його.

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