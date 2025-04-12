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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
66
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1 хв

Священник пояснив, чи вважається гріхом освячувати лише верхівки пасок

Великдень — одне з найвеличніших свят у християнській традиції, а освячення великодніх страв — важливий і символічний етап святкування. Втім, у багатьох виникає природне запитання: чи можна нести до освячення куплену паску або ту, що має нетиповий вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яку паску покласти до великоднього кошика

Яку паску покласти до великоднього кошика / © Pixabay

Існує кілька цікавих тлумачень, чому на Великдень заведено випікати паски. За однією з версій, традиція має коріння ще в давніх язичницьких обрядах, присвячених весняному рівноденню. Цей період збігався з Великоднем і символізував пробудження природи, оновлення та відродження після зимової сплячки. У цьому контексті випікання паски уособлювало життя, що повертається.

Інше пояснення має суто християнське підґрунтя. Згідно з ним, перші паски могли з’явитися ще під час Таємної вечері Ісуса Христа з апостолами, коли вони святкували юдейський Песах. Згодом цей звичай перейшов у християнську традицію і став невід’ємною частиною святкування Воскресіння Христового.

Священник Православної церкви України Петро Мартинюк із Свято-Покровського собору в коментарі для “Суспільного” наголосив: церква не встановлює чітких правил щодо зовнішнього вигляду паски. Отже, немає жодних обмежень — до освячення можна приносити великодній хліб у будь-якому оформленні чи формі.

Більшість великодніх звичаїв, які ми знаємо, мають радше народне, ніж церковне походження. За його словами, у кожному куточку України існують свої особливості, і духовенство їх шанує та підтримує.

Священник також підкреслив: на освячення можна приносити як домашні, так і куплені в магазині паски. Начинка, форма чи спосіб приготування не є вирішальними — головне, аби віруючі пам’ятали про справжню суть Великодня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
66
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