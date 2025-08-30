Священник розповів, чому категорично не можна казати "земля пухом"

Цвинтар. / © Фото з відкритих джерел

Часто щодо покійних кажуть фразу "нехай земля буде пухом". Втім, казати не варто.

Про це розповів священник УПЦ Володимир у своєму Tik-Tok.

“Повна фраза звучить: “Хай земля тобі буде пухом і м'яко покриває пісок, щоб собаки могли вирити твої кістки”. Так бажали ворогам”, - наголосив священнослужитель.

З його слів, у давнину було таке прокляття.

Зауважимо, своїм корінням фраза сягає часів Римської імперії. Латинська фраза “Sit Tibi Terra Levis” використовувалася як епітафія для померлих, але вона мала негативне значення і її навіть застосовували як прокляття. Їх могли використовувати на надгробках людей, яких не любили та ненавиділи за життя.

