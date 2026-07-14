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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Свята у серпні 2026 року: повний перелік важливих дат в Україні та світі, чи будуть додаткові вихідні

Серпень — останній місяць літа, який традиційно поєднує важливі державні, міжнародні, професійні та неофіційні свята.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Свята у серпні 2026 року

Свята у серпні 2026 року / © pexels.com

Саме цього місяця українці святкують День Державного Прапора та День Незалежності України, а також десятки міжнародних подій, присвячених екології, культурі, спорту й різним професіям.

Серпень 2026 року: скільки робочих і вихідних днів

У серпні 2026 року налічується 31 календарний день. Із них 21 день є робочим, а 10 днів припадають на традиційні вихідні — суботи та неділі.

Робочими днями будуть 3–7, 10–14, 17–21, 24–28 та 31 серпня. Відпочиватимуть українці 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 і 30 серпня.

Найважливішим державним святом місяця є День Незалежності України, який святкують 24 серпня. Також 23 серпня в Україні святкують День Державного Прапора України. У мирний час День Незалежності є офіційним святковим неробочим днем.

Втім, під час дії воєнного стану норми законодавства щодо надання додаткових вихідних у зв’язку зі святковими днями не застосовуються. Тому 24 серпня 2026 року залишиться звичайним робочим днем, якщо на той момент діятиме воєнний стан і не буде внесено змін до законодавства.

Міжнародні та державні свята в серпні 2026 року: календар подій і важливі дати

Міжнародні та державні свята в серпні 2026 року / © ТСН

Міжнародні та державні свята в серпні 2026 року / © ТСН

  • 1 серпня — День інкасатора;

  • 2 серпня — День Повітряних сил Збройниx Сил України;

  • 5 серпня — Міжнародний день світлофора;

  • 8 серпня — День військ зв’язку Збройниx Сил України;

  • 9 серпня — Мiжнародний день корінних народів світу; День будівельника; День працівників ветеринарної медицини;

  • 12 серпня — Міжнародний день молоді;

  • 15 серпня — День археолога;

  • 19 серпня — День пасічника;

  • 23 серпня — День Державного Прапора України;

  • 24 серпня — День Незалежності України;

  • 29 серпня — День авіації України; День далекобійника;

  • 30 серпня — День шахтаря.

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Дата публікації
Кількість переглядів
35
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