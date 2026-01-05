Свята вода на Водохреща 2026 року: коли набрати і скільки зберігати, щоб вона працювала

Водохреща 2026: коли набирати воду / © Pixabay

Реклама

Коли набирати воду на Водохреща 2026 року

Освячення води в храмах проходить у два етапи:

5 січня, у Навечір’я Водохреща — після ранкового або вечірнього богослужіння;

6 січня, у сам день свята — після святкової літургії.

Церква вважає, що вода, освячена в будь-який із цих днів, має однакову духовну силу. Тому кожен може обрати найбільш зручний час для відвідин храму. У деяких містах і селах також проводять освячення відкритих водойм, де можна набрати святу воду.

Чи можна набирати воду з-під крана

Існує поширене уявлення, що у ніч на Водохреща будь-яка вода стає свяченою. Офіційно церква цього не підтверджує: йорданською вважається лише вода, освячена під час богослужіння. Тому найкраще набирати святу воду безпосередньо у храмі.

Реклама

Як зберігати водохресну воду

За традицією, освячену на Водохреща воду можна зберігати протягом року і навіть довше. Вона не втрачає своєї сили, якщо ставитися до неї з повагою.

Основні правила зберігання:

Тримати у чистій, бажано скляній посудині; Зберігати в прохолодному місці, подалі від сонця; Не використовувати у побутових цілях, ставитися до води з пошаною.

Зазвичай водохресну воду вживають натщесерце у невеликій кількості або використовують для благословення дому протягом року.

Для багатьох Водохреща — не лише традиція, а й нагадування про внутрішню зосередженість, віру та духовне оновлення. Саме з таким ставленням і радять набирати та берегти святу воду.