Свята вода на Водохреща 2026 року: коли набрати і скільки зберігати, щоб вона працювала
Водохреща, або Хрещення Господнє, — одне з найважливіших християнських свят, яке традиційно пов’язане з освяченням води. Щороку віряни набирають так звану йорданську воду, вважаючи її особливою в духовному плані. 2026 року свято припадає на 6 січня.
Коли набирати воду на Водохреща 2026 року
Освячення води в храмах проходить у два етапи:
5 січня, у Навечір’я Водохреща — після ранкового або вечірнього богослужіння;
6 січня, у сам день свята — після святкової літургії.
Церква вважає, що вода, освячена в будь-який із цих днів, має однакову духовну силу. Тому кожен може обрати найбільш зручний час для відвідин храму. У деяких містах і селах також проводять освячення відкритих водойм, де можна набрати святу воду.
Чи можна набирати воду з-під крана
Існує поширене уявлення, що у ніч на Водохреща будь-яка вода стає свяченою. Офіційно церква цього не підтверджує: йорданською вважається лише вода, освячена під час богослужіння. Тому найкраще набирати святу воду безпосередньо у храмі.
Як зберігати водохресну воду
За традицією, освячену на Водохреща воду можна зберігати протягом року і навіть довше. Вона не втрачає своєї сили, якщо ставитися до неї з повагою.
Основні правила зберігання:
Тримати у чистій, бажано скляній посудині;
Зберігати в прохолодному місці, подалі від сонця;
Не використовувати у побутових цілях, ставитися до води з пошаною.
Зазвичай водохресну воду вживають натщесерце у невеликій кількості або використовують для благословення дому протягом року.
Для багатьох Водохреща — не лише традиція, а й нагадування про внутрішню зосередженість, віру та духовне оновлення. Саме з таким ставленням і радять набирати та берегти святу воду.