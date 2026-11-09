Святковий настрій починається вдома: найгарніші ідеї декору до Миколая

Як прикрасити оселю до Дня святого Миколая / © pexels.com

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Для цього необов’язково купувати дорогі прикраси або повністю змінювати інтер’єр. Кілька тематичних композицій, саморобні гірлянди, мерехтливі вогники та символічні атрибути свята допоможуть перетворити звичайну кімнату на затишний зимовий простір. «Діти в місті» зібрали 8 ідей, як прикрасити будинок до Дня святого Миколая разом із дітьми.

Облаштуйте особливе місце для подарунків від Миколая

Як прикрасити дім до Дня святого Миколая / © pexels.com

Виділіть у дитячій кімнаті або вітальні невеликий куточок, який асоціюватиметься зі святом. Поставте там декоративний ліхтарик, невелику ялинку, фігурку святого Миколая або кошик із солодощами

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Головним елементом композиції може стати святковий чобіток або мішечок для подарунків. Його можна придбати в магазині або пошити власноруч із фетру, флісу чи іншої щільної тканини.

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Додайте до оформлення кілька ялинових гілочок, шишки, стрічки та маленькі декоративні дзвіночки. Якщо залучити дитину до вибору прикрас, вона з задоволенням допомагатиме облаштовувати власний святковий простір.

Зробіть адвент-календар із маленькими сюрпризами

Як прикрасити дім до Дня святого Миколая / © pexels.com

Очікування свята можна перетворити на цікаву сімейну традицію. Для цього створіть адвент-календар, який допоможе рахувати дні до приходу святого Миколая.

Варіантів оформлення безліч:

маленькі паперові конверти з номерами;

текстильні мішечки, підвішені на декоративній гілці;

коробочки різного розміру, складені у формі ялинки;

картонний будиночок із віконцями;

паперові пакетики, закріплені на мотузці за допомогою прищіпок.

Усередину можна покласти цукерки, наліпки, невеликі іграшки або записки з завданнями. Наприклад, запропонуйте дитині намалювати зимову листівку, допомогти прикрасити кімнату, прочитати святкову казку або зробити добру справу.

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Такий календар стане частиною декору та допоможе наповнити передсвяткові дні приємними заняттями.

Прикрасьте вікна зимовими малюнками

Як прикрасити дім до Дня святого Миколая / © pexels.com

Вікна — чудове місце для тематичного оформлення. Навіть звичайні паперові сніжинки здатні змінити вигляд кімнати та створити відчуття наближення зими.

Для прикрашання використовуйте:

паперові витинанки у формі сніжинок, зірок і ялинок;

спеціальні фарби або маркери для малювання на склі;

наклейки з зимовими сюжетами;

паперові гірлянди;

композиції з білих сніжинок на прозорій нитці.

Особливо цікаво буде створити на вікні цілу зимову історію: засніжені будиночки, ліс із ялинками, казкові персонажі та зіркове небо.

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Дозвольте дитині самостійно обрати сюжет і додати власні малюнки. Таке заняття стане гарною нагодою провести час разом.

Створіть гірлянди та прикраси власноруч

Як прикрасити дім до Дня святого Миколая / © pexels.com

Саморобний декор допоможе зробити оселю оригінальною, а підготовку до свята — цікавою для всієї родини.

Для виготовлення прикрас підійдуть кольоровий папір, картон, фетр, стрічки, дерев’яні палички та природні матеріали.

Ось кілька простих варіантів:

Гірлянда з паперових зірок. Виріжте з кольорового або блискучого паперу зірочки та з’єднайте їх ниткою. Об’ємні сніжинки. Складіть кілька паперових елементів і склейте їх між собою, щоб отримати декоративну прикрасу. Святкові бантики. Зробіть їх зі стрічок і використовуйте для декорування дверей, полиць або подарункових коробок. Паперові янголята. Виріжте силуети з картону, прикрасьте блискітками та підвісьте на тонкій нитці.

Готові вироби можна розмістити на стінах, дверях, полицях або біля святкового куточка.

Використайте природні матеріали для зимового декору

Як прикрасити дім до Дня святого Миколая / © pexels.com

Шишки, гілочки хвойних дерев, сухі апельсини та палички кориці чудово підходять для створення сезонних композицій.

Наприклад, можна зробити декоративний вінок із ялинових гілок, прикрасивши його стрічками, шишками та невеликими дерев’яними іграшками. Такий декор матиме гарний вигляд на вхідних дверях або над каміном.

Ще одна ідея — композиція на святковому підносі. Розкладіть на ньому кілька шишок, сушені цитрусові, гілочки хвої та декоративні зірочки. За бажанням додайте світлодіодну гірлянду.

Для створення приємного зимового аромату можна використати сушені апельсинові кружальця, корицю і гвоздику.

Під час роботи з природними матеріалами перевіряйте, щоб на них не було плісняви, а дрібні деталі залишалися недоступними для найменших дітей.

Додайте кімнатам теплого святкового освітлення

Як прикрасити дім до Дня святого Миколая / © pexels.com

Правильно підібране освітлення допомагає створити затишну атмосферу навіть без великої кількості прикрас.

Розмістіть світлодіодну гірлянду на підвіконні, навколо дзеркала, на полицях або біля святкової композиції. Для дитячої кімнати підійдуть невеликі декоративні ліхтарики з теплим світлом.

Можна також використати LED-свічки, які зовні нагадують справжні, але не мають відкритого полум’я. Вони добре доповнять композиції на столі чи комоді.

Обирайте освітлення з урахуванням безпеки: перевіряйте справність гірлянд, не залишайте електричні прикраси ввімкненими без нагляду та тримайте дроти подалі від маленьких дітей.

Оформіть святковий стіл і приготуйте тематичні смаколики

Як прикрасити дім до Дня святого Миколая / © pexels.com

Навіть звичайна сімейна вечеря може стати особливою, якщо додати кілька святкових деталей.

Для оформлення столу використайте скатертину світлих відтінків, серветки з зимовими візерунками, невеликі композиції з хвої та декоративні свічки на батарейках.

Окрему увагу приділіть солодощам. Разом із дітьми можна спекти імбирне печиво у формі зірочок, ялинок, рукавичок або чобітків. Готові смаколики прикрасьте глазур’ю та розкладіть до гарних тарілок.

Ще одна цікава ідея — зробити невеликі подарункові набори з печивом для рідних, друзів або сусідів. Дитина може самостійно намалювати листівку чи підписати паковання.

Додайте до декору символи доброти та щедрості

Як прикрасити дім до Дня святого Миколая / © pexels.com

День святого Миколая традиційно пов’язують із турботою про інших, допомогою та щедрістю. Ці цінності можна відобразити й у святковому оформленні оселі.

Наприклад, створіть невелику дошку добрих справ. Прикріпіть до неї картки з завданнями: допомогти батькам, поділитися іграшками, зробити листівку для бабусі чи підтримати друга.

Також можна облаштувати місце для подарунків, які родина планує передати дітям із благодійних організацій або людям, які потребують допомоги.

Залучайте дитину до вибору речей, пакування та створення святкових листівок. Так вона зможе відчути себе учасником доброї справи та зрозуміти значення свята.

Як створити святковий декор до Миколая без зайвих витрат

Щоб прикрасити оселю, не потрібно купувати багато нових речей. Частину декору легко зробити з матеріалів, які вже є вдома.

Використовуйте залишки кольорового паперу, старі стрічки, картонні коробки, тканинні мішечки та природні матеріали. Навіть звичайна скляна банка може перетворитися на декоративний ліхтарик, якщо прикрасити її стрічкою та розмістити всередині безпечну LED-свічку.

Найкраще заздалегідь визначити кольорову гаму та обрати кілька основних елементів оформлення. Наприклад, поєднання білого, червоного та зеленого кольорів допоможе створити традиційний зимовий декор, а комбінація білого, золотого й бежевого додасть оселі стриманого святкового вигляду.

Прикрашання будинку до Дня святого Миколая може стати сімейною традицією, на яку діти чекатимуть щороку. Оберіть кілька ідей, підготуйте необхідні матеріали та запросіть малечу до творчого процесу, адже саме спільна підготовка, маленькі сюрпризи та увага одне до одного допомагають зробити це свято особливим.

FAQ

Як прикрасити будинок до Дня святого Миколая?

Для святкового оформлення можна облаштувати тематичний куточок із чобітком для подарунків, розвісити паперові сніжинки й гірлянди, прикрасити вікна зимовими малюнками та додати композиції з ялинових гілок і шишок. Завершити оформлення допоможуть теплі світлодіодні вогники та адвент-календар із маленькими сюрпризами для дітей.

Які прикраси до Дня святого Миколая можна зробити власноруч?

Власноруч можна виготовити паперові сніжинки, гірлянди з зірок, декоративні чобітки, янголят, святкові вінки та прикраси з природних матеріалів. Для роботи знадобляться кольоровий папір, картон, фетр, стрічки, шишки та хвойні гілочки. Більшість таких виробів легко зробити разом із дітьми.

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