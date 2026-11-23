Салат з капусти / Фото: https://nordicfoodliving.com/

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Хрусткий салат із капусти, моркви та яблука з підсмаженими мигдалем і кунжутом та медово-оцтовою заправкою, за розрахунком автора рецепта, готується за 10 хвилин і розрахований на 3 порції.

Рецептом ділиться кулінарний блог Nordic Food & Living.

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Для зимового застілля така закуска зручна своєю простотою. Капуста й морква залишаються сирими, а сковорода знадобиться лише для мигдалю та кунжуту. Підсмажені горіхи й насіння доповнять хрустку овочеву основу, а мед із винним оцтом стануть заправкою замість майонезу.

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«Однак найбільше мені подобається в цьому салаті домашня заправка», — пише автор кулінарного блогу Кім Нільсен. Він поєднує її з гостроверхою капустою, морквою та яблуком.

Як приготувати салат із капусти, моркви та яблука

На 3 порції підготуйте половину головки гостроверхої капусти, 2 морквини, 1 яблуко, 50 г мигдалю та 50 мл кунжуту. Кунжут тут відміряють за об’ємом. Для заправки знадобляться 1 ст. л. оливкової олії, 1 ст. л. меду, 1,5 ст. л. білого винного оцту, сіль і перець до смаку.

Найтонша робота тут — нашаткувати капусту. Далі залишиться натерти моркву, нарізати яблуко й ненадовго поставити сковороду на вогонь. Заправку зручно змішати в окремій невеликій мисці.

Зніміть зовнішнє листя з капусти й тонко нашаткуйте половину головки. Почистьте 2 морквини та натріть їх на великій тертці. Помийте 1 яблуко, видаліть серцевину й наріжте кубиками. Крупно посічіть 50 г мигдалю. Висипте його разом із 50 мл кунжуту на суху гарячу сковороду й підсмажуйте кілька хвилин. Змішайте виделкою 1 ст. л. оливкової олії, 1 ст. л. меду та 1,5 ст. л. білого винного оцту. Додайте сіль і перець до смаку. Викладіть капусту, моркву та яблуко в салатницю, додайте підсмажені мигдаль і кунжут та обережно перемішайте. Полийте заправкою безпосередньо перед подаванням.

Можна поставити заправку на стіл окремо, щоб кожен додав її собі до смаку. Автор рецепта подає цей салат до курки на грилі й також радить його до свинини або яловичини.

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Що ще додати до зимового меню

Якщо плануєте кілька овочевих закусок, доповніть стіл салатом із буряка та волоських горіхів або вінегретом із квасолею й квашеною капустою. Ці поєднання є серед простих пісних салатів для зимового меню — можна вибрати іншу основу й не повторювати ту саму закуску.

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