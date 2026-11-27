Безалкогольні коктейлі на Новий рік / © pexels.com

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Безалкогольні коктейлі на Новий рік можуть бути освіжальними, солодкими, із легкою кислинкою або зігрівальними. Вони підійдуть і для дорослих, які не вживають алкоголь, і для дітей, якщо адаптувати рецепти під їхні смаки.

ТСН.ua зібрала п’ять рецептів новорічних напоїв, які допоможуть урізноманітнити святкове меню.

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Коктейль «Джміль» із кавою та апельсином

Коктейль «Джміль» із кавою та апельсином (ілюстрація ШІ) / © ТСН

Цей напій поєднує цитрусову свіжість, карамельну солодкість і насичений аромат кави. Завдяки різній щільності інгредієнтів коктейль можна подати шарами, що особливо ефектно виглядає у прозорому келиху.

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Інгредієнти:

50 мл охолодженого еспресо;

100 мл апельсинового соку;

20 мл карамельного сиропу;

лід;

часточка апельсина для декору.

Як приготувати:

Наповніть келих кубиками льоду. Додайте карамельний сироп, а потім апельсиновий сік. Охолоджену каву вливайте повільно, використовуючи барну ложку, щоб зберегти красиві шари. Прикрасьте напій часточкою апельсина. Перед вживанням коктейль можна перемішати.

Цитрусовий коктейль із апельсином, лаймом і грейпфрутом

Цитрусовий коктейль із апельсином, лаймом і грейпфрутом (ілюстрація ШІ) / © ТСН

Якщо хочеться легкого та освіжального напою, спробуйте коктейль із кількох видів цитрусових. Апельсин додає солодкості, лайм — кислинки, а грейпфрут — характерного терпкого смаку.

Інгредієнти:

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2 апельсини;

1 лайм;

1 грейпфрут;

500–600 мл негазованої води;

цукровий сироп або цукор за смаком;

лід;

часточки цитрусових для подачі.

Як приготувати:

Вичавіть сік з апельсинів, лайма та грейпфрута. За бажанням залиште трохи фруктової м’якоті. Змішайте соки з водою та додайте цукровий сироп. Розлийте коктейль у келихи з льодом. Для прикрашання використайте тонкі скибочки апельсина, лайма або грейпфрута.

Напій можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику, а лід додати безпосередньо перед подаванням.

Яблучно-цитрусовий пунш із корицею

Яблучно-цитрусовий пунш із корицею (ілюстрація ШІ) / © ТСН

Ароматний пунш стане хорошим варіантом для тих, хто віддає перевагу теплим напоям. Яблучний сік, цитрусові та спеції створюють смак, який асоціюється із зимовими святами.

Інгредієнти:

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800 мл яблучного соку;

200 мл апельсинового соку;

цедра половини лимона;

2 палички кориці;

6–8 бутонів гвоздики;

кілька зерен кардамону.

Як приготувати:

Змішайте яблучний та апельсиновий соки в каструлі. Додайте лимонну цедру, корицю, гвоздику та кардамон. Поставте каструлю на невеликий вогонь і нагрівайте напій приблизно 15–20 хвилин. Не доводьте його до інтенсивного кипіння, щоб зберегти аромат соків.

Перед подаванням процідіть пунш. Розлийте його в чашки або термостійкі келихи, прикрасивши паличкою кориці чи часточкою апельсина.

Грейпфрутовий фруточіно з кавою

Грейпфрутовий фруточіно з кавою (ілюстрація ШІ) / © ТСН

Поєднання кави та грейпфрута може здатися незвичним, але гіркуваті нотки обох інгредієнтів добре доповнюють одна одну. Цей коктейль підійде тим, хто любить менш солодкі напої.

Інгредієнти на одну порцію:

100 мл свіжого грейпфрутового соку;

50 мл охолодженої кави;

20–30 мл цукрового сиропу;

кубики льоду;

часточка грейпфрута для декору.

Як приготувати:

Наповніть келих льодом. Влийте грейпфрутовий сік, додайте цукровий сироп і охолоджену каву. Перемішайте напій або залиште його шарами. Прикрасьте часточкою грейпфрута.

Якщо коктейль здається надто гірким, збільште кількість сиропу або додайте трохи апельсинового соку.

Карамельний лимонад із цитрусовими

Карамельний лимонад із цитрусовими (ілюстрація ШІ) / © ТСН

Домашній лимонад із карамеллю — варіант для тих, хто любить солодкі напої з виразною цитрусовою кислинкою. Його можна подати холодним із льодом або зробити теплу основу, яку гості розбавлятимуть водою за смаком.

Інгредієнти:

100 г цукру;

сік 1 лимона;

сік 2 апельсинів;

700–900 мл газованої або негазованої мінеральної води;

лайм або лимон для декору;

лід.

Як приготувати:

Висипте цукор у каструлю з товстим дном і нагрівайте на невеликому вогні, поки він не розплавиться та не набуде золотистого кольору. Не перемішуйте карамель надто активно, щоб вона не кристалізувалася. Окремо підігрійте апельсиновий і лимонний соки. Обережно влийте їх у карамель, постійно помішуючи. Будьте уважні: гаряча карамель може бризкати. Проваріть суміш 5–6 хвилин, доки карамель повністю не розчиниться. Охолодіть концентрат.

Перед подаванням розбавте його мінеральною водою, додайте лід і прикрасьте часточками лайма або лимона.

Які безалкогольні коктейлі приготувати на Новий рік

Для святкового столу можна обрати кілька різних напоїв, щоб гості мали можливість спробувати різні смаки. Цитрусовий коктейль і карамельний лимонад підійдуть тим, хто любить холодні та освіжальні напої. Яблучно-цитрусовий пунш можна подавати теплим, а коктейлі з кавою стануть цікавою альтернативою традиційним десертним напоям.

Щоб коктейлі мали святковий вигляд, використовуйте прозорі келихи, лід, часточки фруктів, гілочки розмарину або палички кориці. Для подачі можна також обрати склянки з цукровим обідком: змочіть краї цитрусовим соком і занурте їх у цукор.

FAQ

Як зробити безалкогольний коктейль у домашніх умовах?

Для домашнього безалкогольного коктейлю можна використовувати фруктові соки, газовану або негазовану воду, сиропи, лід, цитрусові та спеції. Інгредієнти змішують у келиху або шейкері, а готовий напій прикрашають фруктами чи зеленню. Для складнішого смаку можна додати охолоджену каву або чай.

Які напої можна приготувати на Новий рік без алкоголю?

На новорічний стіл можна подати цитрусові коктейлі, домашні лимонади, фруктові пунші, напої з кавою, яблучним або виноградним соком. Для холодної подачі підійдуть коктейлі з льодом, а для зимового вечора — теплі пунші з корицею, гвоздикою та цитрусовою цедрою.

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