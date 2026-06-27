Хрестик. / © Pexels

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Свято апостолів Петра і Павла — одне з найважливіших християнських свят. За новоюліанським календарем, його святкують 29 червня — цього року, це понеділок. За старим стилем — 12 липня.

Що не можна у жодному разі робити у це свято, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Це одне з найважливіших християнських свят, присвячене двом найближчим учням Ісуса Христа — Петра і Павла, які зробили величезний внесок у поширення християнської віри. До них моляться, щоб вилікуватися від божевілля і лихоманки.

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Апостол Петро був одним із перших учнів Христа і є символом непохитної віри. Апостол Павло, який спочатку переслідував християн, після навернення став одним із найвидатніших проповідників Євангелія. За церковним переданням, обидва загинули мученицькою смертю за свою віру.

Традиції на свято Петра і Павла

Свято Петра і Павла має давні християнські та народні традиції: віряни відвідують богослужіння, моляться святим апостолам. Оскільки свято завершує Петрів піст, після літургії родини збираються за святковим столом.

У народі це свято вважають початком справжнього літа та пори жнив — селяни активно бралися до збору врожаю, косовиці та інших польових робіт.

В Україні святі Петро і Павло здавна вважаються покровителями рибалок, тому цього дня багато хто молиться за безпечну працю, добрий улов і захист у дорозі.

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Також існувала традиція вмиватися ранковою росою — люди вірили, що вона додає здоров’я, краси й сили. Молодь зустрічала світанок, адже за повір’ям сонце на Петра і Павла «грає», що символізує радість і благословення.

Що не можна робити на свято

Більшість народних заборон не є церковними правилами. Головне в цей день — відвідати храм, помолитися та провести час із рідними. Водночас цього дня не рекомендується:

сваритися, лихословити та ображати інших — свято закликає до миру, прощення та духовного очищення;

важко фізично працювати без нагальної потреби, особливо якщо це заважає молитві чи відвідуванню богослужіння;

заздрити, пліткувати або бажати комусь зла — такі вчинки суперечать християнським цінностям;

зловживати алкоголем і влаштовувати гучні гуляння, забуваючи про духовний зміст свята.

Нагадаємо, ми писали про те, коли в Україні святкують Петра і Павла у за новим календарем. Саме цієї дати дотримуються Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква.

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