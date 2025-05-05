Вартові Різдва / © 1+1 media

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30 квітня, в середу, 1+1 media в партнерстві з UnitedContentHUB розпочала зйомки свого першого повнометражного художнього фільму — різдвяної комедії для родинного перегляду з елементами фентезі «Вартові Різдва». Стрічка створюється для широкого українського кінопрокату й поєднує теплу родинну історію з актуальним культурним переосмисленням, зокрема про повернення до святкування Різдва 25 грудня. Рішення про зйомки фільму — це продовження стратегії 1+1 media в пошуку нових підходів до створення й дистрибуції контенту.

«Як диверсифікований бізнес, що обʼєднує власні й партнерські ресурси, 1+1 media експериментує та шукає нові ніші. Ми вже заходили в низку українських фільмів у статусі інвесторів чи медіапартнерів, бачимо попит на локальні історії й хочемо його масштабувати. Тож віримо у проєкт і прагнемо подарувати нашому глядачеві якісну історію з сенсами, які обʼєднують й надихають у такий нелегкий час», — прокоментував Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media.

У центрі сюжету — троє легендарних чарівників: Святий Миколай, Санта Клаус і прадавній Дух Зими. Таємно зустрівшись напередодні свята, вони намагаються цивілізовано вирішити, хто з них має опікуватися Різдвом. Але все змінюється, коли випадкове бажання маленької дівчинки Віри стирає цей день з усього світу. Свято зникає з пам’яті людей, а головні герої втрачають свої магічні сили. Вони мають об’єднатися, щоб повернути віру в диво — і разом із нею відновити Різдво.

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Вартові Різдва / © 1+1 media

Головні ролі у стрічці виконують: Іван Бліндар (Святий Миколай), Михайло Кукуюк (Санта), Станіслав Боклан (прадавній Дух Зими), Арина Трегуб (Віра).

Над створенням фільму працює продакшн-команда 1+1 media на чолі з Тетяною Шулікою, керівницею управління виробництва художніх проєктів 1+1 Production. Продюсерки проєкту від 1+1 media — Тетяна Шуліка й Анна Гончар, співавторка сценарію — Тамара Грантовська.

«Ідея нашого фільму виникла у 2023 році, коли ми вперше святкували Різдво 25 грудня. За пару місяців ми разом з моєю співавторкою, Тамарою Грантовською, виграли сценарний грант від Netflix й активно працювали над проєктом з командою топових фахівців індустрії. Далі ми знайшли партнерів, які повірили в нас, і зібрали справді неймовірну команду й каст, які нікого не залишать байдужими. Тому запрошую всіх на зустріч з „Вартовими Різдва“ вже цієї зими. Деталі — згодом», — зазначила Тетяна Шуліка, продюсерка й співавторка проєкту.

«Медіаринок наразі проходить масштабну трансформацію через повномасштабне вторгнення, водночас запит на своє, українське кіно на великих екранах — надвисокий. Тому ми обʼєднуємо зусилля, аби створити дійсно якісне й унікальне у своєму жанрі кіно — про традиції, про цінності, які нас обʼєднують, і світло, яке допомагає рухатися далі», — зазначив Максим Кривицький, керівник телевізійного бізнесу 1+1 media.

Анна Гончар підкреслила, що фільм «Вартові Різдва» точно приємно здивує не лише основним акторським складом, але й неочікуваними камео, а також колабораціями з українським бізнесом і потужною соціальною складовою, щоб підсвітити важливі сенси.

«Наш фільм — про здійснення мрій. І саме під цим лозунгом ми хочемо обʼєднати команду, партнерів і мільйони українців, яким дійсно необхідна віра в диво», — додала Анна.

Вартові Різдва / © 1+1 media

Режисером стрічки є Олександр Кірієнко, виконавчий продюсер — Андрій Пушкарьов, оператор-постановник — Володимир Шкляревський.

«Я знову щасливий, бо ми займаємося гарною справою, робимо те, що вміємо найкраще. Передусім я вдячний за таку можливість нашим хлопцям і дівчатам, які боряться за нашу Незалежність на передовій. Моєю професійною мрією було зняти казку. Це дуже тяжкий жанр, але я вірю, що ми все зробимо на рівні й подаруємо насамперед українським дітям диво», — зазначив Олександр Кірієнко.

Co-продюсери «Вартових Різдва» — Олексій Лимаренко та Андрій Ногін з UnitedContentHUB.

«Місією нашої компанії є популяризація й дистрибуція українських фільмів в Європі та за її межами. „Вартові Різдва“ — це фільм-казка, який несе в собі глибокі цінності, що безсумнівно знайдуть відгук у серцях глядачів. Фільм поєднує магію зимових свят із важливими життєвими уроками, доступними для розуміння в будь-якому куточку світу», — коментує Олексій Лимаренко.

Прем’єра фільму запланована на зиму 2025 року. Картина стане першим повнометражним кінотеатральним релізом 1+1 media з початку повномасштабного вторгнення. Компанія-кінопрокатник в Україні — B&H Film Distribution. Партнер проєкту — «Королівський смак».

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