Свічка з мила за кілька простих кроків: як зробити її вдома з доступних засобів

Як зробити свічку з мила вдома: покрокова інструкція / © pexels.com

Реклама

Такий спосіб особливо зацікавить тих, хто любить майструвати власноруч і пробувати незвичайні побутові лайфхаки. Для роботи не потрібні дорогі матеріали: більшість із них можна знайти вдома. Розповідаємо, що підготувати та як відбувається процес.

Що потрібно для виготовлення свічки з мила

Для експерименту краще взяти звичайне тверде господарське мило. Воно має відносно простий склад, тому з ним легше спостерігати за реакцією. Туалетне мило також можна спробувати, але результат залежатиме від добавок, ароматизаторів та інших компонентів у його складі.

Реклама

Заздалегідь підготуйте:

Реклама

шматок твердого мила;

столовий оцет (9%);

гарячу воду;

бавовняну нитку для ґнота;

тертку;

невелику каструлю;

посуд для водяної бані;

термостійку форму;

ложку для перемішування.

Також знадобляться рукавички. Працювати краще в приміщенні з хорошою вентиляцією.

Як зробити свічку з мила: покрокова інструкція

Спосіб ґрунтується на простій хімічній реакції. Коли до мильного розчину додають оцет, змінюється його кислотність. У результаті частина жирних кислот відокремлюється від суміші та може утворювати на поверхні світлий щільний шар.

Підготуйте мило

Спочатку натріть шматок мила на великій тертці. Якщо її немає, можна просто нарізати його ножем на невеликі шматочки. Так мило швидше розчиниться у воді.

Розчиніть мильну стружку

Перекладіть мило в каструлю, залийте гарячою водою та поставте на водяну баню. Постійно помішуйте, поки суміш не стане одноріднішою. Сильно кип’ятити її не потрібно.

Реклама

Додайте оцет

Зніміть посуд із нагрівання та потроху вливайте оцет, перемішуючи вміст. Через деякий час на поверхні може з’явитися світла маса. Це жирні кислоти, які відокремлюються під час реакції.

Точної кількості оцту для всіх видів мила немає, адже його склад може відрізнятися. Тому не варто додавати оцет навмання у великих об’ємах.

Відокремте отриману масу

Дайте суміші охолонути. Якщо на поверхні утворився щільний шар, його можна обережно зібрати окремо. Далі масу потрібно очистити від залишків рідини та висушити.

Якщо потрібної консистенції не вдалося отримати, не варто намагатися виправити результат додаванням інших побутових хімікатів.

Реклама

Підготуйте ґніт і форму

Для ґнота підійде бавовняна нитка без синтетичних волокон. Розмістіть її посередині термостійкої форми та зафіксуйте вертикально.

Важливо: на цьому етапі потрібно врахувати, що отримана з мила маса може мати зовсім інші властивості, ніж звичайний свічковий віск. Сам факт її затвердіння не означає, що вона безпечно горітиме.

Сформуйте заготовку

У традиційному виготовленні свічок очищену та висушену жирну основу розплавляють на водяній бані, після чого заливають у форму з підготовленим ґнотом. Однак для домашнього експерименту з милом цей етап не можна вважати перевіреним способом отримання безпечної свічки. Не нагрівайте невідому суміш і не запалюйте її без випробувань.

Чи можна використовувати таку свічку під час відключень світла

Ідея зробити свічку з того, що є під рукою, може здатися зручною, особливо коли вдома немає електрики. Проте варто пам’ятати, що саморобна суміш із мила не має гарантованих характеристик горіння.

Тому для освітлення кімнати під час відключень краще заздалегідь придбати акумуляторний ліхтар або LED-лампу. Вони не потребують відкритого вогню та значно краще підходять для тривалого використання.

Якщо вдома все ж запалюєте звичайні свічки, дотримуйтеся простих правил:

ставте їх лише на стійку негорючу поверхню;

не розміщуйте поруч зі шторами, папером та іншими легкозаймистими речами;

не залишайте полум’я без нагляду;

тримайте свічки подалі від дітей і домашніх тварин;

обов’язково гасіть їх перед сном або виходом із кімнати.

Домашні експерименти можуть бути цікавими, але з вогнем краще не ризикувати. Для побутового освітлення варто обирати засоби, призначені саме для цього.

FAQ

Як зробити свічку з господарського мила та оцту?

Господарське мило натирають, розчиняють у гарячій воді та поступово додають оцет. Унаслідок зміни кислотності можуть відокремитися жирні кислоти. Їх збирають, очищають і висушують. Водночас отримана маса не обов’язково матиме властивості свічкового воску, тому використовувати її для горіння без перевірки не можна.

Чи можна зробити свічку зі звичайного туалетного мила?

Для такого експерименту можна взяти й туалетне мило. Однак через ароматизатори, барвники, зволожувальні компоненти та інші добавки результат може відрізнятися. Якщо мета — спостерігати за реакцією мила з оцтом, краще почати зі звичайного господарського бруска з простим складом.

Новини партнерів

Новини партнерів