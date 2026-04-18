ТСН у соціальних мережах

Світла субота 18 квітня: що категорично не можна робити цього дня

Світла субота символізує завершення Великоднього тижня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Церква.

Церква. / © Unsplash

Сьогодні, 18 квітня, у християн - Світла субота. Це шостий день після Великодня, який входить до Світлого тижня (Світлої седмиці). Віряни досі вітають одне одного словами: «Христос Воскрес!» — «Воістину Воскрес!».

Що означає Світла субота і які прикмети існують, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Світлий тиждень - це особливий час, коли в церквах не звучать скорботні молитви, а богослужіння відбуваються у святковому настрої.

Що означає Світла субота

Світла субота символізує завершення Великоднього тижня. У цей день у храмах ще звершуються урочисті богослужіння, а Царські врата (головні двері іконостаса) залишаються відкритими — як знак відкритого неба і Божої благодаті для людей.

Зазвичай у цей день у храмах відбуваються богослужіння. Віряни дякують Богові за свято Воскресіння та моляться за близьких.

У родинах тривають великодні застілля, люди навідуються до рідних і друзів, діляться пасками та крашанками. Доброю справою вважається допомагати іншим.

Які заборони існують

Світла субота не має суворих заборон, як дні Великого посту, але є певні рекомендації:

  • не варто сумувати і сваритися - це період радості, слід уникати конфліктів і негативних емоцій;

  • не можна проводити заупокійні служби - упродовж усього Світлого тижня не звершуються панахиди, адже увага зосереджена на Воскресінні.

  • слід уникати важкої праці - традиційно радять не перевантажувати себе роботою, а присвятити час родині та духовності.

Світла субота — це день радості, вдячності та завершення великоднього святкування. Він нагадує, що головне у святі — не обряди, а внутрішній стан людини, її віра, доброта і готовність ділитися світлом із іншими.

214
