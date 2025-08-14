ТСН у соціальних мережах

Світло вмикають чи включають: як насправді правильно говорити й писати

Мова — це не лише засіб спілкування, а й відображення культури та національної ідентичності. У побуті ми часто не замислюємося, чи правильно вживаємо певні слова, особливо коли йдеться про електроприлади.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як правильно: вмикати світло чи включати

Як правильно: вмикати світло чи включати / © www.freepik.com/free-photo

Тож, як сказати правильно — «включити світло» чи «вмикати світло»? Виявляється, тут є чітке правило, а неправильне вживання — це наслідок упливу іншої мови.

Як правильно говорити — вмикати чи включати

Коли ми під’єднуємо будь-який прилад до джерела енергії — чи то лампу, комп’ютер, кондиціонер або бойлер, правильно вживати дієслово «вмикати», а не «включати». Відповідно, коли припиняємо його роботу — «вимикати», а не «виключати».

Правильно:

  • вмикати світло;

  • вимикати телевізор;

  • умикач і вимикач.

Неправильно:

  • включати лампу;

  • виключати праску.

Слова «включити» та «виключити» в цьому значенні є росіянізмами й не належать до нормативної української лексики.

Коли можна вживати слово «виключити»

Відомий мовознавець Анатолій Капелюшний у книзі «Стилістика й редагування» пояснює, що дієслово «виключити» має зовсім інше значення — «усунути», «позбавити», «зробити неможливим». Про це пише ресурс zaxid.net.

Приклади правильного вживання:

  • виключити зі списку учасників;

  • виключити з університету;

  • виключити певний пункт із договору;

  • виключити можливість помилки.

Чому важливо говорити правильно

Різні кальки та запозичення непомітно змінюють структуру нашої мови, роблять її менш автентичною. Використання правильних форм не лише підвищує рівень мовної культури, а й допомагає зберегти чистоту українського мовлення.

Цікаві факти про слова «вмикати» та «включати»

  1. Історичне походження. Слово «вмикати» походить від давньоукраїнського «микати» — торкатися, з’єднувати.

  2. Синоніми. У староукраїнській мові можна було зустріти «запускати», «пускати» в значенні «вмикати».

  3. Мовна економія. «Вмикати» та «вимикати» коротші й легші для вимови, ніж кальки «включати» та «виключати».

  4. Фразеологія. В українських прислів’ях немає жодних форм «включати», зате є «вмикати», наприклад, «Вмикай розум, коли говориш».

