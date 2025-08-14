Світло вмикають чи включають: як насправді правильно говорити й писати

Як правильно: вмикати світло чи включати / © www.freepik.com/free-photo

Тож, як сказати правильно — «включити світло» чи «вмикати світло»? Виявляється, тут є чітке правило, а неправильне вживання — це наслідок упливу іншої мови.

Як правильно говорити — вмикати чи включати

Коли ми під’єднуємо будь-який прилад до джерела енергії — чи то лампу, комп’ютер, кондиціонер або бойлер, правильно вживати дієслово «вмикати», а не «включати». Відповідно, коли припиняємо його роботу — «вимикати», а не «виключати».

Правильно:

вмикати світло;

вимикати телевізор;

умикач і вимикач.

Неправильно:

включати лампу;

виключати праску.

Слова «включити» та «виключити» в цьому значенні є росіянізмами й не належать до нормативної української лексики.

Коли можна вживати слово «виключити»

Відомий мовознавець Анатолій Капелюшний у книзі «Стилістика й редагування» пояснює, що дієслово «виключити» має зовсім інше значення — «усунути», «позбавити», «зробити неможливим». Про це пише ресурс zaxid.net.

Приклади правильного вживання:

виключити зі списку учасників;

виключити з університету;

виключити певний пункт із договору;

виключити можливість помилки.

Чому важливо говорити правильно

Різні кальки та запозичення непомітно змінюють структуру нашої мови, роблять її менш автентичною. Використання правильних форм не лише підвищує рівень мовної культури, а й допомагає зберегти чистоту українського мовлення.

Цікаві факти про слова «вмикати» та «включати»