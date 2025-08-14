- Дата публікації
Світло вмикають чи включають: як насправді правильно говорити й писати
Мова — це не лише засіб спілкування, а й відображення культури та національної ідентичності. У побуті ми часто не замислюємося, чи правильно вживаємо певні слова, особливо коли йдеться про електроприлади.
Тож, як сказати правильно — «включити світло» чи «вмикати світло»? Виявляється, тут є чітке правило, а неправильне вживання — це наслідок упливу іншої мови.
Як правильно говорити — вмикати чи включати
Коли ми під’єднуємо будь-який прилад до джерела енергії — чи то лампу, комп’ютер, кондиціонер або бойлер, правильно вживати дієслово «вмикати», а не «включати». Відповідно, коли припиняємо його роботу — «вимикати», а не «виключати».
Правильно:
вмикати світло;
вимикати телевізор;
умикач і вимикач.
Неправильно:
включати лампу;
виключати праску.
Слова «включити» та «виключити» в цьому значенні є росіянізмами й не належать до нормативної української лексики.
Коли можна вживати слово «виключити»
Відомий мовознавець Анатолій Капелюшний у книзі «Стилістика й редагування» пояснює, що дієслово «виключити» має зовсім інше значення — «усунути», «позбавити», «зробити неможливим». Про це пише ресурс zaxid.net.
Приклади правильного вживання:
виключити зі списку учасників;
виключити з університету;
виключити певний пункт із договору;
виключити можливість помилки.
Чому важливо говорити правильно
Різні кальки та запозичення непомітно змінюють структуру нашої мови, роблять її менш автентичною. Використання правильних форм не лише підвищує рівень мовної культури, а й допомагає зберегти чистоту українського мовлення.
Цікаві факти про слова «вмикати» та «включати»
Історичне походження. Слово «вмикати» походить від давньоукраїнського «микати» — торкатися, з’єднувати.
Синоніми. У староукраїнській мові можна було зустріти «запускати», «пускати» в значенні «вмикати».
Мовна економія. «Вмикати» та «вимикати» коротші й легші для вимови, ніж кальки «включати» та «виключати».
Фразеологія. В українських прислів’ях немає жодних форм «включати», зате є «вмикати», наприклад, «Вмикай розум, коли говориш».