Експерти розповіли, як швидко можна зігрітися вдома, коли немає електрити та опалення / © Credits

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Під час зимових відключень електроенергії перед багатьма господарниками виникає гостре питання безпечного обігріву оселі та тривалого збереження тепла.

Корисними рекомендаціями щодо захисту будинку від холоду в умовах знеструмлення поділилися фахівці Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

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Експерти наголошують: якщо для обігріву житла планується використовувати дров’яну піч, камін чи портативний обігрівач, необхідно суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та технічних вимог виробника.

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Аби не залишитися без тепла у разі аварійних вимкнень світла, фахівці наполегливо радять заздалегідь подбати про наявність хоча б одного альтернативного джерела обігріву. Зокрема, це:

кілька ковдр, спальні мішки та теплі зимові пальта;

камін, що відповідає нормам, з великою кількістю сухих дров або газовий камін;

портативні обігрівачі.

Фахівці закликають суворо дотримуватися правил пожежної безпеки під час обігріву оселі. Електричні прилади мають бути справними, із закритими нагрівальними елементами та системою автовимкнення. Обігрівачі слід ставити щонайменше за метр від меблів чи штор, подалі від води та дитячих ігор. Їх заборонено накривати, вмикати через подовжувачі або прокладати шнур під килимами.

У разі використання камінів, дров’яних чи гасових печей необхідно подбати про якісну вентиляцію та щороку перевіряти систему опалення у майстрів. Для безпечної роботи обладнання слід використовувати лише передбачені виробником види палива й ніколи не спалювати у каміні папір.

Дотримуйтеся правил безпечного освітлення будинку

Особливу увагу під час знеструмлення слід приділити безпеці освітлення та експлуатації альтернативної техніки. Для освітлення приміщень краще використовувати ліхтарі на батарейках, адже свічки часто стають причиною пожеж і вимагають постійного нагляду.

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Під час роботи з генераторами важливо пам’ятати про смертельну загрозу отруєння чадним газом. Таке обладнання, як і газові чи вугільні грилі, суворо заборонено вмикати всередині будинків, підвалів чи гаражів. Генератор має стояти на вулиці — щонайменше за шість метрів від вікон і дверей — та бути захищеним від опадів.

Техніку до генератора слід підключати лише через якісні вуличні подовжувачі, уникаючи роботи з вологими приладами. Для додаткового захисту варто встановити детектори чадного газу, а запаси бензину тримати подалі від житлових зон.

Як зберегти тепло в оселі

Щоб зберегти максимум тепла в будинку під час морозів і знеструмлень, фахівці радять мінімізувати втрати гарячого повітря. Для цього варто:

утримуватися від зайвого відчинення вікон чи дверей;

не залишати двері до кімнат, якими не користуєтеся, відчиненими;

затулити щілини під дверима рушниками;

на ніч завішувати вікна цупкими шторами чи ковдрами.

Особливої уваги в холодний період потребують немовлята та люди похилого віку, чий організм гірше утримує нормальну температуру тіла. Дітей до року не можна залишати в холодних приміщеннях — їх варто одягати у цільні спальні мішки чи теплі комбінезони. Якщо ж зберегти тепло в оселі не вдається, краще тимчасово переїхати у більш безпечне місце.

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Літні люди також значно швидше замерзають через уповільнений метаболізм. У періоди сильних морозів важливо регулярно перевіряти температуру в оселях самотніх родичів чи сусідів поважного віку, переконуючись, що їхнє житло достатньо обігрівається.

Зберегти тепло в організмі під час морозів допоможе й дотримання правильного харчування. У холодну погоду краще відмовитися від кави та алкоголю: хоча вони й створюють ілюзію зігрівання, насправді ці напої змушують тіло віддавати тепло значно швидше.

Натомість краще пити теплі солодкі чаї або гарячий бульйон — вони дадуть необхідну енергію та м’яко зігріють зсередини. Люди, які мають хронічні захворювання чи спеціальну дієту, у разі зміни харчування мають обов’язково порадитися з лікарем.

Нагадаємо, під час тривалих відключень світла волосся без сушіння феном часто стає пухнастим і неслухняним, бо відкрита кутикула вбирає вологу й зазнає тертя. Стиліст Тревіс Вальдез пояснив, як цього уникнути: замінити махровий рушник мікрофіброю та правильно сушити пасма, щоб зберегти їх здоровими й блискучими.

Також під час відключень світла розряджений смартфон позбавляє зв’язку та доступу до новин, тож El Cronista з посиланням на експертів нагадує про п’ять способів зарядити його без електромережі.

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