ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

Світова кліматична криза: як пінгвіни захищають пташенят від смертельної спеки

Пінгвіни почали розмножуватися раніше, щоб пташенята встигали уникати спеки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Світова кліматична криза: як пінгвіни захищають пташенят від смертельної спеки

Пінгвіни Фото ілюстративне

Пінгвіни влаштовані для холоду, але на острові Мартільйо в Аргентині їхнє потомство дедалі частіше гине від літньої спеки. Дослідники помітили, що за останнє десятиліття колонія почала гніздуватися раніше, і це зменшило час, який пташенята пінгвінів проводять у небезпечні найспекотніші дні.

Про це пише Еarth.

2015 року перше яйце було відкладене 20 жовтня, а 2022-го вже раніше — 26 вересня. Це зсунуло весь цикл розмноження приблизно на 23 дні вперед за десятиліття. У підсумку пташенята почали залишати колонію раніше й дедалі частіше уникати періодів, коли температура перевищує 68°F, що є близько 20°C за Цельсієм.

Спека загрожує пташенятам

Під час особливої спеки 21 січня 2015 року температура біля колонії піднялася до близько 75°F (приблизно 24°C), і протягом 45 хвилин загинули п’ятеро з 32 пташенят. На відміну від дорослих пінгвінів, які можуть лягати на землю, розкидати ласти й важко дихати, пташенята мають значно менше способів охолодитися.

Автори дослідження підкреслюють, що це не гарантія безпеки, а лише тимчасовий виграш часу. Якщо літо й далі ставатиме спекотнішим, навіть ранніше розмноження вже не зможе повністю захистити колонію.

Днями українські полярники зі станції «Академік Вернадський» виклали у Мережу кумедне відео у межах проєкту «Пінгвінчуки», де за допомогою озвучення розкриває «таємниці» життя антарктичних мешканців.

Також вже йшлося, що пінгвіни «атакували» українську полярницю.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie