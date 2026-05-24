Світова кліматична криза: як пінгвіни захищають пташенят від смертельної спеки

Пінгвіни

Пінгвіни влаштовані для холоду, але на острові Мартільйо в Аргентині їхнє потомство дедалі частіше гине від літньої спеки. Дослідники помітили, що за останнє десятиліття колонія почала гніздуватися раніше, і це зменшило час, який пташенята пінгвінів проводять у небезпечні найспекотніші дні.

Про це пише Еarth.

2015 року перше яйце було відкладене 20 жовтня, а 2022-го вже раніше — 26 вересня. Це зсунуло весь цикл розмноження приблизно на 23 дні вперед за десятиліття. У підсумку пташенята почали залишати колонію раніше й дедалі частіше уникати періодів, коли температура перевищує 68°F, що є близько 20°C за Цельсієм.

Спека загрожує пташенятам

Під час особливої спеки 21 січня 2015 року температура біля колонії піднялася до близько 75°F (приблизно 24°C), і протягом 45 хвилин загинули п’ятеро з 32 пташенят. На відміну від дорослих пінгвінів, які можуть лягати на землю, розкидати ласти й важко дихати, пташенята мають значно менше способів охолодитися.

Автори дослідження підкреслюють, що це не гарантія безпеки, а лише тимчасовий виграш часу. Якщо літо й далі ставатиме спекотнішим, навіть ранніше розмноження вже не зможе повністю захистити колонію.

