Свіжа зелень буде до глибокої осені: що посіяти у червні, щоб устигнути зібрати щедрий урожай

Кінза дуже швидко сходить і має короткий цикл дозрівання. Якщо регулярно зрізати зелень, рослина відновлюватиметься і даватиме нову порцію врожаю.

Кріп. Це досить невибаглива зелень, яка добре росте навіть на збіднілому ґрунті та за нестачі вологи. Кріп швидко дає зелену масу, добре переносить різкі перепади температури.

Петрушка прекрасно підходить для повторного посіву. За правильного догляду вона даватиме пахучу та соковиту зелень до самих морозів.

Базилік любить тепло, тому червень — це ідеальний час для його вирощування. Часте прищипування верхівок стимулює рясне кущення та забезпечує стабільним урожаєм духмяного листя.