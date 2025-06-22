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Свіжа зелень буде до глибокої осені: що посіяти у червні, щоб устигнути зібрати щедрий урожай
Червень — один із найсприятливіших місяців для посіву пряних трав. Завдяки теплу, тривалому світловому дню та достатній вологості ґрунту, зелень активно проростатиме, тому ви зможете зібрати не один урожай до перших заморозків.
Які пряні трави найкраще сіяти у червні, щоб мати свіжу зелень на своєму столі до пізньої осені
Кінза дуже швидко сходить і має короткий цикл дозрівання. Якщо регулярно зрізати зелень, рослина відновлюватиметься і даватиме нову порцію врожаю.
Кріп. Це досить невибаглива зелень, яка добре росте навіть на збіднілому ґрунті та за нестачі вологи. Кріп швидко дає зелену масу, добре переносить різкі перепади температури.
Петрушка прекрасно підходить для повторного посіву. За правильного догляду вона даватиме пахучу та соковиту зелень до самих морозів.
Базилік любить тепло, тому червень — це ідеальний час для його вирощування. Часте прищипування верхівок стимулює рясне кущення та забезпечує стабільним урожаєм духмяного листя.
М’ята, меліса, чебрець. Ці ароматні трави теж добре висівати у червні. Якщо посадити їх зараз, вони встигнуть зміцнити кореневу систему до осені й дадуть перший урожай.
Як підготувати ґрунт для висівання зелені у червні: корисні поради
Розпушіть землю, щоб покращити циркуляцію повітря й води. Це значно полегшить проростання насіння.
Збагачуйте ґрунт органікою. Компост і перегній насичуватимуть землю поживними речовинами та стимулюють розвиток здорових рослин.
Рясно полийте грядки перед висіванням зелені. Особливо важливо зробити це за спекотної погоди, коли волога швидко випаровується з верхнього шару землі.
Корисні факти про зелень
Багато пряних трав мають лікувальні властивості: петрушка очищає організм, м’ята заспокоює нервову систему, чебрець має антисептичну дію.
Зелень активно використовується у фітотерапії: з неї готують чаї, настої, компреси.
Пряні трави значно покращують смак страв, замінюючи шкідливі підсилювачі смаку та сіль.