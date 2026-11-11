Свіжа зелень усю зиму: чотири рослини, які легко виростити на підвіконні

Зелень на підвіконні

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Навіть узимку можна мати під рукою свіжу зелень, не витрачаючи багато часу на догляд за нею та не облаштовуючи домашню теплицю. Фахівці із садівництва радять вирощувати пряні трави просто на кухонному підвіконні. Для цього достатньо кількох горщиків, відповідного ґрунту та невеликої кількості природного світла.

Про це пише видання Mirror.

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Серед рослин, які добре підходять для домашнього вирощування в холодну пору року, фахівці виділяють базилік, м’яту, чебрець і шніт-цибулю. Вони не лише забезпечать свіжими інгредієнтами для приготування страв, а й додадуть оселі приємного аромату та зелених барв.

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Базилік

Для вирощування базиліку знадобиться невеликий горщик або контейнер для розсади з дренажними отворами. Його слід наповнити легким ґрунтом, який добре пропускає воду, або органічним компостом. Найкраще поставити ємність на південне підвіконня. Якщо природного освітлення недостатньо, можна скористатися спеціальною фітолампою повного спектра.

Насіння базиліку розподіляють по поверхні попередньо зволоженого ґрунту, злегка притискають і присипають тонким шаром землі. Потім горщик накривають прозорим пластиковим пакетом, щоб зберегти тепло та вологу. Зазвичай перші паростки з’являються через 3–7 днів.

М’ята

Ще одна невибаглива рослина для зимового підвіконня — м’ята. Вона краще пристосована до прохолодних умов, тому її вирощування не потребує особливих зусиль.

Для посадки рекомендують використовувати контейнер завглибшки приблизно 20 сантиметрів із дренажними отворами. Дрібне насіння рівномірно розсипають по поверхні зволоженого ґрунту. Його можна залишити відкритим або присипати зовсім тонким шаром землі завтовшки 3–6 міліметрів. Після цього поверхню обережно зволожують із пульверизатора, а горщик накривають прозорим пакетом. Проростання м’яти зазвичай займає 14–21 день.

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Чебрець

Особливо добре в сухому та теплому повітрі опалюваних приміщень почувається чебрець. Для його вирощування підійде горщик із пухким ґрунтом, який швидко пропускає воду. Також можна придбати вже готовий молодий саджанець у садовому центрі.

Рослину бажано розмістити біля найсонячнішого вікна. Важливо не перестаратися з поливом: ґрунт повинен повністю просихати між зволоженнями. Після поливу зайву воду з піддона необхідно зливати. За правильного догляду свіжі гілочки чебрецю можна збирати протягом усієї зими.

Шніт-цибуля

Ще одним вдалим вибором для домашнього городу фахівці називають шніт-цибулю. Вона добре переносить недостатнє зимове освітлення та перепади температур, характерні для кухонних підвіконь.

Для посадки підійде поживний компост, який утримує вологу, але водночас забезпечує належний дренаж. Горщик рекомендують поставити на найсвітліше, бажано південне, підвіконня. В ідеалі шніт-цибуля повинна отримувати 4–6 годин сонячного світла щодня.

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Для цього не потрібні спеціальні навички чи складне обладнання — достатньо правильно підібрати рослини, забезпечити їм відповідне освітлення та не забувати про помірний полив.

Нагадаємо, навіть узимку сад може залишатися яскравим і затишним. Садівник показав, як за кілька хвилин створити настінну композицію з морозостійких рослин, вічнозеленого плюща та квітів, які тішитимуть око у холодну пору року.

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