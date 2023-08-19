Свіжість білизни надовго: прості поради, які допоможуть зберегти її після прання

Погодьтесь, немає нічого кращого, ніж забратися в ліжко з чистою та свіжою постільною білизною після довгого робочого дня. Як подовжити свіжість білизни надовго?

Про те, як зберегти запах білизни після прання, розповіли в німецькому виданні T-Online.

Дуже важливо, щоб постільна білизна залишалася свіжою та приємною на дотик якомога довше, адже для багатьох ліжко є особливим місцем для розслаблення та відпочинку. На жаль, запах свіжості після прання випаровується досить швидко, адже ми потіємо під час сну, дихаємо в подушку, перевертаємося з боку на бік.

Експерти стверджують, що постільну білизну по можливості слід міняти кожні два тижні. Але якщо ви сильно потієте, краще змінювати щотижня.

Щоб постільна білизна довше пахла свіжістю, фахівці рекомендують класти у барабан пральної машини шматок цедри лимону під час прання. Цитрусові вважаються одним з найкращих натуральних засобів для пом'якшення тканини та надають речам свіжий аромат. Вважається, що запах лимонів також позитивно впливає на сон.

Як зберегти свіжість білизни після прання: ефективні способи

Як зберегти свіжість білизни після прання: / Фото: pixabay.com

Щоб після прання свіжість білизни зберігалася довше, потрібно буде провести низку маніпуляцій з матрацом:

пропилососьте його перед тим, як заправляти ліжко;

змішайте три столові ложки харчової соди з кількома краплями улюбленої ефірної олії;

розподіліть цю легку суміш по матрацу;

після того, як суміш повністю увібралася в матрац (через кілька годин) пропилососьте його ще раз.

Тепер можете сміливо заправляти свіжу постільну білизну після прання і насолоджуватися запахом набагато довше.

Правильний вибір постільної білизни для свіжості надовго

Віддавайте перевагу виключно натуральним тканинам. Найкращим варіантом для комфортного сну вважається бавовна. Але якщо йдеться про декоративні елементи (подушки тощо), можна також обирати шовкові чи синтетичні варіанти.

Також варто звернути увагу на щільність матеріалу. Чим вона щільніша, тим краще. А ось тонкі тканини недовговічні. Звичайно, навіть в цьому разу не можна переборщити, адже занадто щільна тканина може бути жорсткою і приносити неприємні відчуття під час сну.

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