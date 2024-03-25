Своя зелень за 10 днів: як посіяти кріп і петрушку, щоб швидко отримати перший урожай

Насправді, зелень може сходити дуже швидко, якщо знати кілька маленьких хитрощів. Досвідчені городники радо діляться своїми секретами щодо отримання швидкого урожаю кропу та петрушки. Розповідаємо, як правильно підготувати насіння і коли краще сіяти зелень, щоб отримати урожай якомога швидше.

Як підготувати насіння кропу та петрушки, щоб зелень швидше зійшла

Замочити в горілці. Цей методі підходить для швидкого проростання петрушки. Горілка розчиняє ефірні олії оболонки насіння, тому прискорюється процес сходження зелені. Для цього треба насипати насіння на тарілочку, залити горілкою так, щоб вона повністю покрила кожну насінину, і залишити рівно на 15 хвилин, на більше не можна. Потім промийте насіння проточною водою і добре висушіть.

Цей методі підходить для швидкого проростання петрушки. Горілка розчиняє ефірні олії оболонки насіння, тому прискорюється процес сходження зелені. Для цього треба насипати насіння на тарілочку, залити горілкою так, щоб вона повністю покрила кожну насінину, і залишити рівно на 15 хвилин, на більше не можна. Потім промийте насіння проточною водою і добре висушіть. Гаряча вода. Таким методом можна розм’якшити оболонку насіння, тоді воно дуже швидко сходитиме. Залийте посівний матеріал гарячою водою, але не окропом, і залиште на 10 годин. Потім можна буде висівати у відкритий ґрунт.

Як і коли сіяти кріп та петрушку, щоб отримати перший урожай через 10 днів

Петрушку треба сіяти у квітні. Для посіву цієї зелені виберіть сухе й затишне місце, петрушка не любить надмірної вологи й вітру. Насіння зазвичай висаджують на глибину до одного сантиметра. Відстань між ним має бути не менше півтора сантиметра, щоб сходам було де рости. Міжряддя повинно становити не менше 15 сантиметрів, тоді петрушка добре кущитиметься, а зелень буде міцною і соковитою. Після висіву петрушки грядку треба накрити плівкою чи агроволокном, коли з’являться паростки, плівку можна прибрати. Поливайте петрушку по мірі підсихання ґрунту, але утримуйтеся від надмірного зволоження ґрунту.

Для посіву цієї зелені виберіть сухе й затишне місце, петрушка не любить надмірної вологи й вітру. Насіння зазвичай висаджують на глибину до одного сантиметра. Відстань між ним має бути не менше півтора сантиметра, щоб сходам було де рости. Міжряддя повинно становити не менше 15 сантиметрів, тоді петрушка добре кущитиметься, а зелень буде міцною і соковитою. Після висіву петрушки грядку треба накрити плівкою чи агроволокном, коли з’являться паростки, плівку можна прибрати. Поливайте петрушку по мірі підсихання ґрунту, але утримуйтеся від надмірного зволоження ґрунту. Кріп можна висівати на початку квітня на сонячній ділянці. Перед тим, як висівати насіння, рядки краще полити водою. Насіння слід саджати на глибину півтора сантиметра. Після посіву накрийте ділянку плівкою до появи перших сходів, потім приберіть.

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