Священник розповів, що можна робити з освяченими вербовими гілочками

Вчора, 28 квітня, християни східного обряду святкували Вербну неділю (Вхід Господній до Єрусалима). Що робити з вербовими гілочками після свята? Священник дав відповідь.

Як розповів Суспільному архієпископ Кропивницький і Голованівський Марк, Вербна неділя — це особлива подія, коли згадується момент воскресіння Ісусом Христом Лазаря. Звістка про це чудо швидко розповсюдилася, і коли Син Божий в'їжджав до Єрусалима, люди вітали його пальмовими гілочками, як лідера.

В Україні пальми не ростуть, а тому ми з давніх-давен беремо з собою до храму вербові гілочки. Вони тільки розпустилися навесні, що дуже символічно. Взимку гілки "спали", наче були мертвими, а з приходом тепла "ожили". Це символізує перемогу життя над смертю.

Що треба робити з вербою після освячення

Священник наголошує, що більшість традицій, які існують серед українського народу, не християнську чи церковні, а скоріше побутові. Наприклад, в давнину наші пращури варили з гілочок зілля, яким пізніше напували худобу, щоб не хворіла. Запаленими гілочками освяченої верби обкурювали приміщення в будинку.

Ну і, звичайно, варто згадати про традицію серед молоді, "бити" гілочками верби інших і промовляти: "Не я б'ю, верба б'є".

В Церкві до цих всіх обрядів ставляться поблажливо, хоч і не заохочують їх. Загалом, каже священник, не існує чітких рекомендацій, що робити з освяченою вербою. Зазвичай, її зберігають до наступного року, як символ свята.

Що робити з минулорічними вербовими гілочками

Також виникає запитання, що робити з минулорічними освяченими вербовими гілочками. На нього відповів священник і викладач Волинської православної богословської академії Андрій Хромяк.

За його словами, якщо людина проживає у сільській місцевості, то вона може подрібнити гілочки та закопати їх у землю. Місцяни можуть закопати подрібнену вербу у квітниках перед багатоквартирним будинком. Викидати гілочки, які були освячені, категорично заборонено.

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