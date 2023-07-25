Свята в серпні 2023 року: чи чекати українцям на додатковий вихідний в День незалежності України

Наприкінці літа на українців чекає важлива дата: День незалежності України. Чи будуть додаткові вихідні цього дня? Дізнайтесь про всі свята в серпні 2023 року.

Саме наприкінці останнього літнього місяця українці святкують одне з найважливіших державних свят — День незалежності України. Цього дня ми в мирні чами ми могли чекати на додатковий вихідний. Наразі від 19 травня 2023 року діє Закон №3057, яким подовжено воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні від 20 травня до 18 серпня 2023 року. Згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткових вихідних у цей період не передбачено. Якщо воєнний стан подовжено в середині серпня не буде, можна очікувати, що День незалежності України буде вихідним.

Раніше ми також писали про вихідні і свята в липні 2023 року.

Скільки робочих і вихідних днів у серпні 2023 року

В серпні традиційно 31 день, з них 2023 року 23 будуть робочими, а 8 – офіційними вихідними (субота й неділя). Якщо 18 серпня 2023 року не буде подовжено воєнний стан, додатковим вихідним днем буде також 24 серпня.

Тобто українці працюватимуть 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 (якщо воєнний стан буде подовжено), 25, 28, 29, 30 і 31 серпня. А відпочиватимуть 5 і 6, 12 і 13, 19 і 20, 26 і 27 серпня.

Наприкінці літа на українців чекає кілька важливих подій. Крім великого державного свята Дня незалежності України (24 серпня), ми будемо святкувати кілька професійних свят (День інкасатора — 1 серпня, День Повітряних сил Збройниx Сил України — 6 серпня, День шахтаря — 27 серпня), деякі державні та міжнародні свята (Міжнародний день світлофора — 5 серпня, Міжнародний день молоді — 12 серпня, День пам'яті захисників України — 29 серпня) та церковні свята (Успіння Пресвятої Богородиці — 28 серпня).

Міжнародні, церковні та державні свята в серпні 2023 року

Календар свят в серпні 2023 року / Фото: ТСН.ua

1 серпня — День інкасатора;

— День інкасатора; 2 серпня — День аеромобільних військ;

— День аеромобільних військ; 5 серпня — Міжнародний день світлофора;

— Міжнародний день світлофора; 6 серпня — День Повітряних сил Збройниx Сил України;

— День Повітряних сил Збройниx Сил України; 8 серпня — День військ зв'язку Збройниx Сил України;

— День військ зв'язку Збройниx Сил України; 9 серпня — Мiжнародний день корінних народів світу;

— Мiжнародний день корінних народів світу; 12 серпня — Міжнародний день молоді;

— Міжнародний день молоді; 13 серпня — День працівників ветеринарної медицини;

— День працівників ветеринарної медицини; 13 серпня — День будівельника;

— День будівельника; 15 серпня — День археолога;

— День археолога; 19 серпня — День пасічника

— День пасічника 23 серпня — День Державного Прапора України;

— День Державного Прапора України; 24 серпня — День Незалежності України;

— День Незалежності України; 26 серпня — День авіації України;

— День авіації України; 26 серпня — День далекобійника;

— День далекобійника; 27 серпня — День шахтаря;

— День шахтаря; 29 серпня — День пам'яті захисників України.

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