Святий вечір 2024: які традиції, що має бути на столі та що категорично заборонено

Різдво, яке цього року припадає на середу, 25 грудня, – одне з найбільших церковних свят. Йому передує Святий вечір. Головна традиція цього дня – збиратися родиною за столом, коли на небі засяє перша зірка.

Як традиції на Святвечір, 24 грудня, – читайте в матеріалі ТСН.ua.

За звичаєм, до свят господині ретельно прибирали в хатах, застеляли нові або чисто випрані скатертини й рушники, готували святковий одяг. А ще від самого ранку 24 грудня розпочиналися приготування до вечері. Спочатку готували кутю та узвар, які вважалися Божою їжею. Вже потім – інші страви. Вони мають бути пісними, бо до 25 грудня триває суворий Різдвяний піст.

На Святвечір, перед вечерею, господар вносить до хати дідуха і ставить його під образами. Цей символізує добробут, гарний врожай і достаток.

На стіл заведено викладати солому або сіно, а зверху стелити скатертину. В кутах столу розкладають зубки часнику – це має вберегти дім від злих сил і хвороб. Також на стіл ставлять свічку, яка символізує Божественне світло.

Господині готують на Святий вечір 12 пісних страв. Зараз вони можуть бути різними, але головне – пісними. Традиційно ж на Святвечір готували кутю, борщ із вушками, грибову юшку, вареники, голубці, оселедця, гриби, тушковану капусту, рибу, квасолю, пампухи й узвар.

За стіл у Святий вечір уся родина сідала лише з появою першої зірки на небі. Перед початком трапези треба помолитися і прочитати "Отче наш". Поки вечеря не підійде до кінця, заборонено виходити з-за столу, і особливо з дому, щоб не впустити до оселі нечисту силу. За повір'ям, на Святвечір душі померлих приходять навідати родичів, а тому недоїдені страви залишали на столі на ніч, щоб пригостити померлих.

Цього дня суворо заборонено лаятися, лихословити, говорити погано про інших. Святвечір має відбуватися у дружній атмосфері. Крім того, гучні веселощі варто відкласти. Натомість уже після трапези можна починати колядувати, щоб прославляти народження Христа.

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, чи будуть сніг і мороз на Різдво. Зокрема, температура повітря буде близько нуля градусів, але можливий невеликий плюс.

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