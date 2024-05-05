Святковий сніданок для найріднішої: що приготувати на День матері, щоб здивувати і порадувати

В Україні в другу неділю травня щороку святкують День матері. 2024 року це свято припадає на 12 травня. Крім приємних слів і подарунків, потішити найріднішу людину можна смачним сніданком.

Французька шарлотка з полуницею

Солодка полуниця та вершки — ідеально підходять для святкового сніданку. Готувати таку страву також досить просто. Вам знадобляться:

10 яєць;

120 г маскарпоне;

1/4 склянки цукрової пудри;

1 склянка густих вершків

1 солодка булка (нарізати скибочками шириною 2,5 см);

1/4 ч. ложки солі;

2 склянки нарізаної полуниці;

2 склянки молока;

113 г розтопленого вершкового масла;

1 ч. ложка кориці;

1 ч. ложка ванільного екстракту.

З приготуванням французьких тостів з полуницею не повинно виникнети проблем, адже все досить просто:

Збийте маскарпоне, додайте пів склянки густих вершків, цукрову пудру і пів чайної ложки ванільного екстракту. Продовжуйте збивати до стійких піків (3-5 хвилин). У високу форму розкладаються скибочки булки, рівномірно розподіляється зверху збитий крем. Всередину додається нарізана полуниця. Яйця збиваються з молоком, пів склянки густих вершків, розтоплене масло, ваніль, що залишилася, кориця і сіль до однорідності. Суміш виливається на хліб, залишається приблизно на 1 годину. Випікається у розігрітій до 180 градусів духовці 45 хвилин. Форма зверху накривається фольгою. Після цього фольга знімається і запікається ще 20 хвилин до золотистого верха.

Сирний омлет

Легкий, але ситний сніданок, який неодмінно сподобається вашій мамі. Для приготування потрібно взяти:

2 яйця;

пів ст. ложки оливкової олії;

1 ст. ложка вершкового масла;

15 г дрібно натертого чеддеру.

Спосіб приготування:

Яйця розбиваються у досить глибоку миску, добре збиваються виделкою. Додається дрібка солі. На середній сковороді з антипригарним покриттям розігрівається оливкова олія і вершкове масло (середній вогонь). Яйця вливаються, коли масло почне пінитися. За допомогою лопатки яйце стягується до центру, щоб утворилися складки. Після цього омлет залишається готуватися на повільному вогні на 2-3 хвилини. Зверху посипається сиром. За допомогою лопатки омлет складається навпіл. Вимкніть вогонь і залишіть яйця ще потомитися на 1 хвилину. За цей час сир розплавиться.

Французькі тости

Святковий сніданок на День матері / Фото: Unsplash

Якщо ви раптом проспали, але все ж хочете приготувати мамі смачний святковий сніданок, спробуйте французькі тости. Вони готуються з мінімальної кількості інгредієнтів:

молоко;

2 яйця;

пакетик ванільної суміші для пудингу (чи будь-якої іншої за смаком);

вершкове масло;

хліб для тостів.

Приготування:

Збийте яйця з молоком у глибокій мисці. Сковорідку поставте на невеликий вогонь і розтопіть вершкове масло. Рівномірно намастіть кожну скибочку хліба сумішшю для пудингу, обмокніть у яєчно-молочну суміш. Обсмажуйте тости на сковороді до золотистого кольору.

Рулетики зі спаржею з медом і фетою

Цей рецепт став справжнім маст-хевом 2024 року. Його готують всі фудблогери. Спробуйте приготувати смачний сніданок і ви. Вам знадобляться:

8 шт. зеленої спаржі;

8 листів тіста філо;

1 упаковка фети;

1 яйце;

2 ст. ложки кунжуту;

мед та оливкова олія.

Рецепт готується дуже просто:

Цупкі частини спаржі відламуються. Кожен лист тіста філо змащується оливковою олією. Фета розрізається вздовж на смужки. Зверху викладається 1 шт. спаржі та 1 смужка фети. Загортається рулетик. Кожен лист філо викладається на деко, застелене пергаментом. Збийте яйця, змастіть зверху рулетики і присипте кунжутом. Запікайте у розігрітій до 200-220 градусів духовці 10 хвилин. Перед подаванням до столу полийте медом.

Тости з рікоттою та соусом песто

Приготування такого сніданку не потребує багато часу, але у вас виходять дійсно смачна і незвична страва. Щоб приготувати таку смакоту, візьміть:

4-6 скибочок хліба (багета);

3 ст. ложки рікотти;

1 головку часнику;

100 г помідорів черрі;

сіль, перець;

пів склянки оливкової олії;

3-4 листочки базиліку;

1-2 ст. ложки підсмажених кедрових горіхів.

Як готувати тости з рікоттою та соусом песто:

Помідори та часник викладіть у форму для запікання, полийте оливковою олією, посоліть, поперчіть і поставте у розігріту духовку, поки помідори не стануть м'якими. За цей час приготуйте соус. Перемішайте часник і кедрові горіхи, посоліть, все подрібніть блендером. Додайте рікотту і базилік, 2 ст. ложки оливкової олії і ще раз подрібніть. Скибки хліба потрібно підрум'янити на сухій розігрітій сковороді. Часник, який випікався у духовці разом з помідорами, викладіть на скибочки хліба і розімніть виделкою. Зверху викладіть соус песто, запечені помідори.

Читайте також: