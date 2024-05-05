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Святковий сніданок для найріднішої: що приготувати на День матері, щоб здивувати і порадувати

Святковий сніданок для найріднішої: що приготувати на День матері, щоб здивувати і порадувати

Що приготувати на День матері / Фото: Unsplash

В Україні в другу неділю травня щороку святкують День матері. 2024 року це свято припадає на 12 травня. Крім приємних слів і подарунків, потішити найріднішу людину можна смачним сніданком.

Французька шарлотка з полуницею

Солодка полуниця та вершки — ідеально підходять для святкового сніданку. Готувати таку страву також досить просто. Вам знадобляться:

  • 10 яєць;
  • 120 г маскарпоне;
  • 1/4 склянки цукрової пудри;
  • 1 склянка густих вершків
  • 1 солодка булка (нарізати скибочками шириною 2,5 см);
  • 1/4 ч. ложки солі;
  • 2 склянки нарізаної полуниці;
  • 2 склянки молока;
  • 113 г розтопленого вершкового масла;
  • 1 ч. ложка кориці;
  • 1 ч. ложка ванільного екстракту.

З приготуванням французьких тостів з полуницею не повинно виникнети проблем, адже все досить просто:

  1. Збийте маскарпоне, додайте пів склянки густих вершків, цукрову пудру і пів чайної ложки ванільного екстракту. Продовжуйте збивати до стійких піків (3-5 хвилин).
  2. У високу форму розкладаються скибочки булки, рівномірно розподіляється зверху збитий крем.
  3. Всередину додається нарізана полуниця.
  4. Яйця збиваються з молоком, пів склянки густих вершків, розтоплене масло, ваніль, що залишилася, кориця і сіль до однорідності.
  5. Суміш виливається на хліб, залишається приблизно на 1 годину.
  6. Випікається у розігрітій до 180 градусів духовці 45 хвилин. Форма зверху накривається фольгою.
  7. Після цього фольга знімається і запікається ще 20 хвилин до золотистого верха.

Сирний омлет

Легкий, але ситний сніданок, який неодмінно сподобається вашій мамі. Для приготування потрібно взяти:

  • 2 яйця;
  • пів ст. ложки оливкової олії;
  • 1 ст. ложка вершкового масла;
  • 15 г дрібно натертого чеддеру.

Спосіб приготування:

  1. Яйця розбиваються у досить глибоку миску, добре збиваються виделкою. Додається дрібка солі.
  2. На середній сковороді з антипригарним покриттям розігрівається оливкова олія і вершкове масло (середній вогонь). Яйця вливаються, коли масло почне пінитися. За допомогою лопатки яйце стягується до центру, щоб утворилися складки.
  3. Після цього омлет залишається готуватися на повільному вогні на 2-3 хвилини. Зверху посипається сиром. За допомогою лопатки омлет складається навпіл.
  4. Вимкніть вогонь і залишіть яйця ще потомитися на 1 хвилину. За цей час сир розплавиться.

Французькі тости

Святковий сніданок на День матері / © Unsplash
Святковий сніданок на День матері / Фото: Unsplash

Якщо ви раптом проспали, але все ж хочете приготувати мамі смачний святковий сніданок, спробуйте французькі тости. Вони готуються з мінімальної кількості інгредієнтів:

  • молоко;
  • 2 яйця;
  • пакетик ванільної суміші для пудингу (чи будь-якої іншої за смаком);
  • вершкове масло;
  • хліб для тостів.

Приготування:

  1. Збийте яйця з молоком у глибокій мисці.
  2. Сковорідку поставте на невеликий вогонь і розтопіть вершкове масло.
  3. Рівномірно намастіть кожну скибочку хліба сумішшю для пудингу, обмокніть у яєчно-молочну суміш.
  4. Обсмажуйте тости на сковороді до золотистого кольору.

Рулетики зі спаржею з медом і фетою

Цей рецепт став справжнім маст-хевом 2024 року. Його готують всі фудблогери. Спробуйте приготувати смачний сніданок і ви. Вам знадобляться:

  • 8 шт. зеленої спаржі;
  • 8 листів тіста філо;
  • 1 упаковка фети;
  • 1 яйце;
  • 2 ст. ложки кунжуту;
  • мед та оливкова олія.

Рецепт готується дуже просто:

  1. Цупкі частини спаржі відламуються. Кожен лист тіста філо змащується оливковою олією. Фета розрізається вздовж на смужки.
  2. Зверху викладається 1 шт. спаржі та 1 смужка фети. Загортається рулетик. Кожен лист філо викладається на деко, застелене пергаментом.
  3. Збийте яйця, змастіть зверху рулетики і присипте кунжутом.
  4. Запікайте у розігрітій до 200-220 градусів духовці 10 хвилин.
  5. Перед подаванням до столу полийте медом.

Тости з рікоттою та соусом песто

Приготування такого сніданку не потребує багато часу, але у вас виходять дійсно смачна і незвична страва. Щоб приготувати таку смакоту, візьміть:

  • 4-6 скибочок хліба (багета);
  • 3 ст. ложки рікотти;
  • 1 головку часнику;
  • 100 г помідорів черрі;
  • сіль, перець;
  • пів склянки оливкової олії;
  • 3-4 листочки базиліку;
  • 1-2 ст. ложки підсмажених кедрових горіхів.

Як готувати тости з рікоттою та соусом песто:

  1. Помідори та часник викладіть у форму для запікання, полийте оливковою олією, посоліть, поперчіть і поставте у розігріту духовку, поки помідори не стануть м'якими.
  2. За цей час приготуйте соус. Перемішайте часник і кедрові горіхи, посоліть, все подрібніть блендером. Додайте рікотту і базилік, 2 ст. ложки оливкової олії і ще раз подрібніть.
  3. Скибки хліба потрібно підрум'янити на сухій розігрітій сковороді.
  4. Часник, який випікався у духовці разом з помідорами, викладіть на скибочки хліба і розімніть виделкою. Зверху викладіть соус песто, запечені помідори.

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