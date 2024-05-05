Святковий сніданок для найріднішої: що приготувати на День матері, щоб здивувати і порадувати

В Україні в другу неділю травня щороку святкують День матері. 2024 року це свято припадає на 12 травня. Крім приємних слів і подарунків, потішити найріднішу людину можна смачним сніданком.
Французька шарлотка з полуницею
Солодка полуниця та вершки — ідеально підходять для святкового сніданку. Готувати таку страву також досить просто. Вам знадобляться:
- 10 яєць;
- 120 г маскарпоне;
- 1/4 склянки цукрової пудри;
- 1 склянка густих вершків
- 1 солодка булка (нарізати скибочками шириною 2,5 см);
- 1/4 ч. ложки солі;
- 2 склянки нарізаної полуниці;
- 2 склянки молока;
- 113 г розтопленого вершкового масла;
- 1 ч. ложка кориці;
- 1 ч. ложка ванільного екстракту.
З приготуванням французьких тостів з полуницею не повинно виникнети проблем, адже все досить просто:
- Збийте маскарпоне, додайте пів склянки густих вершків, цукрову пудру і пів чайної ложки ванільного екстракту. Продовжуйте збивати до стійких піків (3-5 хвилин).
- У високу форму розкладаються скибочки булки, рівномірно розподіляється зверху збитий крем.
- Всередину додається нарізана полуниця.
- Яйця збиваються з молоком, пів склянки густих вершків, розтоплене масло, ваніль, що залишилася, кориця і сіль до однорідності.
- Суміш виливається на хліб, залишається приблизно на 1 годину.
- Випікається у розігрітій до 180 градусів духовці 45 хвилин. Форма зверху накривається фольгою.
- Після цього фольга знімається і запікається ще 20 хвилин до золотистого верха.
Сирний омлет
Легкий, але ситний сніданок, який неодмінно сподобається вашій мамі. Для приготування потрібно взяти:
- 2 яйця;
- пів ст. ложки оливкової олії;
- 1 ст. ложка вершкового масла;
- 15 г дрібно натертого чеддеру.
Спосіб приготування:
- Яйця розбиваються у досить глибоку миску, добре збиваються виделкою. Додається дрібка солі.
- На середній сковороді з антипригарним покриттям розігрівається оливкова олія і вершкове масло (середній вогонь). Яйця вливаються, коли масло почне пінитися. За допомогою лопатки яйце стягується до центру, щоб утворилися складки.
- Після цього омлет залишається готуватися на повільному вогні на 2-3 хвилини. Зверху посипається сиром. За допомогою лопатки омлет складається навпіл.
- Вимкніть вогонь і залишіть яйця ще потомитися на 1 хвилину. За цей час сир розплавиться.
Французькі тости
Якщо ви раптом проспали, але все ж хочете приготувати мамі смачний святковий сніданок, спробуйте французькі тости. Вони готуються з мінімальної кількості інгредієнтів:
- молоко;
- 2 яйця;
- пакетик ванільної суміші для пудингу (чи будь-якої іншої за смаком);
- вершкове масло;
- хліб для тостів.
Приготування:
- Збийте яйця з молоком у глибокій мисці.
- Сковорідку поставте на невеликий вогонь і розтопіть вершкове масло.
- Рівномірно намастіть кожну скибочку хліба сумішшю для пудингу, обмокніть у яєчно-молочну суміш.
- Обсмажуйте тости на сковороді до золотистого кольору.
Рулетики зі спаржею з медом і фетою
Цей рецепт став справжнім маст-хевом 2024 року. Його готують всі фудблогери. Спробуйте приготувати смачний сніданок і ви. Вам знадобляться:
- 8 шт. зеленої спаржі;
- 8 листів тіста філо;
- 1 упаковка фети;
- 1 яйце;
- 2 ст. ложки кунжуту;
- мед та оливкова олія.
Рецепт готується дуже просто:
- Цупкі частини спаржі відламуються. Кожен лист тіста філо змащується оливковою олією. Фета розрізається вздовж на смужки.
- Зверху викладається 1 шт. спаржі та 1 смужка фети. Загортається рулетик. Кожен лист філо викладається на деко, застелене пергаментом.
- Збийте яйця, змастіть зверху рулетики і присипте кунжутом.
- Запікайте у розігрітій до 200-220 градусів духовці 10 хвилин.
- Перед подаванням до столу полийте медом.
Тости з рікоттою та соусом песто
Приготування такого сніданку не потребує багато часу, але у вас виходять дійсно смачна і незвична страва. Щоб приготувати таку смакоту, візьміть:
- 4-6 скибочок хліба (багета);
- 3 ст. ложки рікотти;
- 1 головку часнику;
- 100 г помідорів черрі;
- сіль, перець;
- пів склянки оливкової олії;
- 3-4 листочки базиліку;
- 1-2 ст. ложки підсмажених кедрових горіхів.
Як готувати тости з рікоттою та соусом песто:
- Помідори та часник викладіть у форму для запікання, полийте оливковою олією, посоліть, поперчіть і поставте у розігріту духовку, поки помідори не стануть м'якими.
- За цей час приготуйте соус. Перемішайте часник і кедрові горіхи, посоліть, все подрібніть блендером. Додайте рікотту і базилік, 2 ст. ложки оливкової олії і ще раз подрібніть.
- Скибки хліба потрібно підрум'янити на сухій розігрітій сковороді.
- Часник, який випікався у духовці разом з помідорами, викладіть на скибочки хліба і розімніть виделкою. Зверху викладіть соус песто, запечені помідори.
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