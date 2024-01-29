Сяятиме чистотою за 10 хвилин: "королева чистоти" поділилася, як відчистити витяжку від жиру

Прибираючи на кухні, часто господині забувають про витяжки. Але саме тут збирається найбільше жиру.

Експертка з прибирання Ліндсі Кромбі на своїй сторінці поділилася простим способом, як очистити масний наліт з витяжки за 10 хвилин. Вона стверджує, що саме тут завжди дуже багато жиру, що з часом призводить до появи неприємного запаху на кухні.

Жінка порадила замочити витяжку у розчині з теплої мильної води та звичайного оцту.

Ліндсі Кромбі — одна з найпопулярніших фахівців з прибирання у Великій Британії. Вона часто ділиться своїми власними секретами та лайфгаками з підписниками у соціальній мережі Instagram. Тут на неї підписано понад 300 тисяч осіб. Також "королева чистоти", як вона сама себе називає, досить часто з'являється у популярній британській передачі на телеканалі ITV "Цього ранку". Тут вона є постійним експертом з прибирання.

Ліндсі радить чистити витяжку хоча б раз на три місяці. Оскільки в цьому місці на кухні збирається дуже багато кіптяви і жиру. Вони роблять її не лише брудною, але й менш ефективною.

Більшість фільтрів витяжки, каже Кромбі, можна мити в посудомийній машині. Тож перед очищенням варто ознайомитися з інструкцією від виробника. Якщо ж вашу витяжку не можна очищати в посудомийній машині або у вас немає техніки, просто додайте у гарячу мильну воду склянку оцту і залишіть в рідині фільтри усього на 10 хвилин.

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