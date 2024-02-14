Сяятиме, наче щойно з магазину: як швидко і без зайвих зусиль відчистити біле взуття

Скоро весна, а це значить, що треба діставати із шафи й підготувати весняний одяг і взуття. Напевно, у багатьох є біленькі кросівки чи кеди, які необхідно ще почистити перед весняними прогулянками. Розповідаємо, як за допомогою підручних засобів за кілька хвилин відчистити своє біле взуття до первозданного блиску.

Як швидко відчистити біле взуття за допомогою підручних засобів

Відбілювач для одягу. Такий засіб стане у нагоді, якщо взуття не боїться агресивних складників відбілюючого засобу. Треба обробити забруднені ділянки відбілювачем, почекати 2 хвилини і змити водою. Під час обробки варто бути обережними і працювати в рукавичках, щоб не пошкодити шкіру рук.

Такий засіб стане у нагоді, якщо взуття не боїться агресивних складників відбілюючого засобу. Треба обробити забруднені ділянки відбілювачем, почекати 2 хвилини і змити водою. Під час обробки варто бути обережними і працювати в рукавичках, щоб не пошкодити шкіру рук. Сода, оцет та перекис водню. Необхідно зробити суміш із цих складників і нанести на поверхню взуття. Перекис водню працює як відбілювач, а сода й оцет посилюють його дію. До того ж, цей засіб не нашкодить вашим улюбленим кросівкам чи кедам. Після такого чищення ваше взуття сяятиме, неначе щойно з магазину.

Необхідно зробити суміш із цих складників і нанести на поверхню взуття. Перекис водню працює як відбілювач, а сода й оцет посилюють його дію. До того ж, цей засіб не нашкодить вашим улюбленим кросівкам чи кедам. Після такого чищення ваше взуття сяятиме, неначе щойно з магазину. Мильний розчин. Якщо є господарське мило, його варто натерти і додати теплої води. Якщо такого мила немає, тоді можна взяти рідке чи миючий засіб для посуду. Мильний розчин нанесіть на забруднені ділянки, дайте відпрацювати декілька хвилин і ретельно змийте водою.

Якщо є господарське мило, його варто натерти і додати теплої води. Якщо такого мила немає, тоді можна взяти рідке чи миючий засіб для посуду. Мильний розчин нанесіть на забруднені ділянки, дайте відпрацювати декілька хвилин і ретельно змийте водою. Прання у машинці. Якщо виробником не заборонено прати взуття, тоді його можна відчистити таким простим способом. Зазвичай, у пральних машинках є спеціальний режим для прання спортивних кросівок, його варто увімкнути і випрати своє взуття.

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