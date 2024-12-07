Сяятиме за декілька хвилин: чим очистити навіть дуже забруднену духовку

Мало хто задумується, що очистити навіть застарілі плями жиру на стінках духовки можна не лише хімічними засобами, але й за допомогою продуктів, які завжди є під рукою.

Про це пишуть на сайті Beszamel. Справжнім кухонним дивом, кажуть фахівці, є трюк з лимонною цедрою та соком. З його допомогою навіть дуже забруднена духовка сяятиме чистотою і блищатиме вже за декілька хвилин.

Що потрібно зробити? Спочатку розігрійте духовку до 150 градусів, 3 лимона розріжте навпіл, вичавіть сік з них. У посуд, який можна ставити в духовку налийте цей сік, розведений з водою. Натріть всередину трохи цедри. Поставте посудину в розігріту духовку і поставте таймер на 1 годину. Після закінчення цього часу відкрийте дверцята, але лимонний сік не витягайте, а залишіть ще на 10 хвилин. Потім візьміть чисту ганчірку чи паперовий рушник і протріть стінки та дверцята.

Інколи буває, що процедуру з лимонним соком доведеться повторити. Особливо, якщо духовка була вже надто забрудненою. Але після другого разу навіть засохлий жир точно відійде і зникне.

До речі, лимонний сік також можна використовувати і для очищення мікрохвильової печі зсередини. В ємність, яку можна ставити в мікрохвильовку, налийте води, лимонного соку та натріть трішки цедри. Поставте на 5 хвилин на найвищу температуру.

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