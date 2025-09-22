Сидерати від бур’янів, хвороб, для покращення ґрунту: що потрібно посіяти на городі просто зараз

Який сидерат посіяти

Осінній догляд за ґрунтом: чому фахівці радять сіяти сидерати

Суперважливим етапом осінніх робіт га городі чи в саду є висівання сидератів. Експерти наполягають, що щойно грядка звільняється від овочів, її не можна залишати порожньою, потрібно посіяти сидерати, які покращать і захистять ґрунт. Вони є майбутньою органікою, що доповнить гумусний шар і підвищить родючість землі.

Який сидерат кращий

Вибір сидерату залежить від того, які культури росли на ділянці раніше.

Гірчиця жовта — це чудовий сидерат, який дуже швидко росте. Він допомагає захистити ґрунт, очищає його від деяких шкідників і хвороб. Крім того це, мабуть, найдешевший сидерат. Однак її не варто сіяти на грядках, де раніше росла капуста, оскільки ці рослини мають спільних шкідників і хвороби.

Горошок — це фантастична культура, яка має властивість фіксувати азот з повітря, накопичуючи його в ґрунті. Він дійсно дуже добре покращує землю.

Фацелія — ідеальний сидерат, який можна сіяти після капусти. Періоду вегетації близько шести тижнів (від середини вересня до початку листопада) цілком достатньо, щоб фацелія встигла виконати свою справу. Вона позитивно впливає на ґрунт, хоча й росте трохи повільніше за гірчицю.

Як правильно сіяти сидерати: покрокова інструкція

Чесно кажучи, у висіванні сидератів немає нічого складного, але важливо знати, навіщо та коли це робити.

Насіння потрібно просто розсипати по грядці.

Далі потрібно закрити насіння на глибину 1–2 сантиметри, для чого використовувати звичайні граблі.

Після цього полити грядку, але важливо робити це обережно, використовуючи лійку з розсіювачем, щоб не ущільнити ґрунт.

На висівання 20–30 грамів насіння фацелії витрачається лише кілька хвилин. Це дуже простий і швидкий спосіб підготувати ґрунт. Якщо у вас є вільні ділянки, посійте на них сидерати. Результат буде помітний навесні.