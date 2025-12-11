Сигнали з потойбічного світу: медіум назвала знаки, на які слід звернути увагу у час Різдва

Різдвяна ялинка / © Unsplash

На Різдво традиційно згадують покійних членів родини, для них навіть заведено залишати місце за святковим столом. Медіум Ті Джей Гіггс переконана, що у цей час душі померлих можуть посилати знаки з потойбічного світу для своїх близьких.

Про це вона написала у статті для Daily Mail.

Улюблена пісня

Музика має велике емоційне навантаження, і в кожного є улюблена різдвяна пісня чи колядка.

Але якщо у різдвяний час ви несподівано чуєте пісню, що міцно асоціюється у вас з близькою людиною, якої вже немає поруч, швидше за все, це її послання, щоб нагадати вам про себе.

Зображення

За словами медіума, одна з її клієнток дуже сумувала за померлою донькою. У час Різдва вона вийшла на вулицю, щоб побути наодинці і несподівано побачила її обличчя у замерзлій калюжі.

Тож будьте напоготові — якщо ви почуваєтеся пригнічено, ваша близька людина може зробити все можливе, щоб заявити про себе.

Випадкові зустрічі

Якщо у вас трапляється, здавалося б, випадкова зустріч у цю пору року, подумайте, що — або кого — може вам нагадати зустріч із цією людиною.

Ваша покійна близька людина може бути посилати провідника у вашому житті, щоб втішити вас.

Запахи

Аромати відіграють величезну роль у тому, як наші померлі близькі спілкуються з нами, особливо через парфуми, оскільки це дуже особисте.

За словами медіума, одна клієнтка, яка сумувала за своєю мамою, проходила через магазин косметики, коли її приголомшив сильний, пряний запах парфуму Estee Lauder Youth Dew. У магазині його не продавали, і поруч не було нікого, хто б ним користувався. Це був фірмовий аромат її матері.

Чудеса

Ще одна клієнтка медіума, втратила свого сина на ім’я Гаррі, коли йому було 17 років. Вона дуже горювала, і Різдво було для неї важким часом.

Після однієї особливо важкої ночі вона прислала фото із супермаркету, де в одному з проходів на кожній упаковці на полиці було зображення віслюка.

Як виявилося, Гаррі жартома називав свою маму Віслючком.

Тому якщо ви не можете повірити своїм очам, дивлячись на, здавалося б, неймовірну подію, будь ласка, не думайте, що ви божеволієте. Ваша близька людина відчуває ваш біль і зробила все можливе, щоб допомогти вам.

Вогні

Як стверджує медіум, духи люблять енергію електрики, тому її зміни можуть бути ознакою їхньої присутності. А з різдвяною ялинкою в центрі наших святкувань, це простий спосіб для померлих заявити про себе.

За її словами, жінка на ім’я Барбара у перший рік свого життя вдовою сама встановила ялинку, використовуючи гірлянди свого покійного чоловіка.

Раптом вогники почали блимати, хоча в них не було налаштувань, які б пояснювали їхню появу, і вони не були несправними. Медіум каже, що це був її чоловік, який давав знати жінці, що вона не сама.

Сни

У снах ми відчуваємо особливо сильний зв’язок з померлими. Підсвідомість не розпізнає лінійний час, що полегшує померлому зв’язок з нами.

Багато клієнтів розповідали медіуму, що їхні близькі з’являлися їм уві сні напередодні Різдва.

Тож коли ви лягаєте спати, перш ніж заснути, попросіть їх показати вам, що вони з вами. І це може бути приємна зустріч з ними вві сні.

Так само, якщо ви раптово прокинулися вночі з відчуттям, що хтось поруч, це вони вітаються. Якщо таке станеться, не панікуйте — подумайте, хто у світі духів може намагатися вас привітати.

Нагадаємо, науковиця зі Швеції висунула радикально нову теорію свідомості, яка може науково пояснити такі загадкові явища, як передсмертні переживання і телепатія. Згідно з її гіпотезою, свідомість не виникає з людського мозку, а існує як фундаментальне поле, подібне до будівельного блоку Всесвіту.