Силіконовий чи пластиковий йоржик для унітазу: який вибрати, як його правильно мити

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Йоржик для унітазу — один із найнеобхідніших аксесуарів у кожному санвузлі, адже навіть найкраща система змиву не здатна повністю підтримувати ідеальну чистоту чаші. Проте через постійний контакт із водою та забрудненнями саме цей предмет найчастіше стає головним джерелом неприємного запаху та місцем накопичення бактерій.

Щоб санвузол залишався гігієнічним без зайвих зусиль, важливо розібратися у відмінностях між матеріалами, з якого виготовляють йоржики, підібрати форму аксесуара та дотримуватися простих правил догляду за ним.

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Силіконові та пластикові йоржики: порівняння та особливості

Сучасний ринок пропонує два основних типи йоржиків, кожен із яких має свої переваги та призначення під час прибирання.

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Класичні пластикові йоржики — це бюджетний варіант із густою та жорсткою пластиковою щетиною. Пластик є пористим матеріалом, який із часом активно вбирає вологу, забруднення, неприємні запахи та бактерії. Через це пластиковий йоржик потребує регулярної заміни щонайменше один раз на 3 місяці або одразу після того, як щетина змінить свій колір чи з’явиться стійкий запах. Водночас жорстка пластикова щетина незамінна для видалення застарілих і глибоких забруднень.

Силіконові йоржики — сучасна гігієнічна альтернатива. Силікон не має пористої структури, завдяки чому він не накопичує вологу, бактерії та неприємні запахи. Такий аксесуар набагато простіший у догляді, швидко сохне та служить довше — його змінюють приблизно раз на пів року. Силіконовий йоржик є ідеальним рішенням для щоденного підтримки чистоти.

Форма та спосіб розміщення йоржика в санвузлі

Зручність щоденного використання залежить від того, яку форму має сама насадка та як саме аксесуар зберігається на підлозі чи стіні.

Класичні круглі насадки (пластик та силікон) мають звичну об’ємну форму. Вони ідеально підходять для швидкого очищення всієї відкритої поверхні чаші за один-два рухи.

Гнучкі плоскі насадки (переважно силікон) виготовляються у формі гнучкої лопатки. Вони легко згинаються під будь-яким кутом, дозволяючи без зусиль вичистити бруд із найскладніших зон — з-під внутрішнього обідка унітазу та з вузького зливного отвору.

Розміщються йоржики або на підлозі, або підвішують на стіні. Підлогові підставки — це класичні склянки, які просто ставляться на підлогу біля унітазу. Вони мобільні, але під час щоденного миття підлоги їх доводиться постійно переставляти. Настінні підставки фіксуються на стіні поруч із унітазом за допомогою спеціальної клейкої пластини без свердління. Вони висять у повітрі, не займають простір на підлозі та значно спрощують вологе прибирання в санвузлі.

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Засоби та техніка дезінфекції йоржика

Для якісного знезараження йоржика застосовують звичайні гелі для унітазів на основі хлору чи кислот, спеціальні дезінфікуючі спреї або ж просте рідке мило. Щоб під час прибирання не розбризкувати брудну воду по санвузлу, миття та просушування щітки завжди проводять безпосередньо над чашею унітазу.

Після нанесення мийного гелю або спрею на щетину, ручку йоршика кладуть на керамічний край унітазу так, щоб сама насадка висіла в повітрі всередині чаші, не торкаючись води на дні. Потім сидіння унітазу опускають зверху на ручку — під власною вагою воно притискає йоршик і надійно фіксує його в горизонтальному положенні.

Аксесуар залишають у такому стані на 10–15 хвилин. За цей час засіб знищує мікроби, залишкова волога вільно стікає в злив, а щетина повністю висихає перед поверненням у підставку.

Сушіння йоржика

Догляд за склянкою-підставкою

Окремої уваги потребує сама склянка-підставка, де неминуче накопичується конденсат. У випадку із силіконовими моделями наливати дезінфікуючу рідину в підставку немає потреби, оскільки силікон не вбирає мікроби. Достатньо раз на тиждень промити склянку гарячою водою з милом і витерти насухо.

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Якщо ж використовується класичний пластиковий йоржик, у підставку додають трохи мильного розчину або гелю з вмістом хлору для нейтралізації запахів. Цю рідину обов’язково виливають в унітаз під час щотижневого прибирання, після чого ретельно вимивають саму ємність.

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