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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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336
Час на прочитання
3 хв

Сильна молитва, яку читають на Маковія: захистить від всіх бід, принесе щастя та злагоду в родину

Перший Медовий Спас, також знаний як Маковій, святкують православні християни України 1 серпня. Саме з цього дня розпочинається суворий двотижневий Успенський піст.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яку молитву читають на Спаса

Яку молитву читають на Спаса / © Pixabay

Які молитви мають найбільшу силу саме в цей святковий день — дізнайтеся у нашій статті.

Загальна молитва на Маковія, яку читають всі віряни

Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами святих мучеників Маккавеїв і праведної Соломії, благослови нас на добрі справи, збережи в мирі наші родини, даруй здоров’я, любов і духовну силу пройти піст із чистим серцем.

Як макові зернята рясно всипані в освячену воду, так нехай буде рясною Твоя благодать у нашому житті. Захисти нас від зла, скріпи у вірі, і навчи жити по правді Твоїй. Благослови працю рук наших, даруй щедрість землі й чистоту душі.

Молитвами Пресвятої Богородиці і всіх святих, будь із нами, Господи, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Потужна молитва на Медовий Спас, яка захистить від всіх бід

Владико Господи святий, y вишніх живеш і всевидячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння! Тобі прихиляється душі і тіла, тобі молимося, Святе святих, простягни руку Твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам всяке прогрішення вільне й мимовільне, словом чи ділом скоєне. Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози змирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою милість світові Твоєму і нам, негідним рабом Твоїм, бо благословенне і прославлене є ім’я Твоє нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва на 1 серпня для сімейного щастя

Владико Господи святий, у вишніх живеш і всевидячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння! Тобі прихиляЗ висоти зійшов Ти, милосердний, благоволив перебувати три дні в гробі, щоб нас звільнити від пристрастей — життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі!

Повставши з гробу, померлих ти спорудив, і Адама воскресив, і Єва радіє про твоє воскресіння, і межі світу торжествують про твоє повстання з мертвих, многомилостивий.

Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадщина твоя, перемоги православним християнам над чужими даруючи і хрестом твоїм зберігаючи Твій народ. З небес милостиво дивлячись, жебраків приймаючи, відвідай нас, знемоглих від гріхів, владика Всемилостивий: за молитвами Богородиці даруй душам нашим велику милість.

Стражданнями святих, які вони за тебе зазнали, умилостився, Господи, і всі наші хвороби зціли, тобі, людинолюбець, молимося.

Сім стовпів Премудрості Божої і сім світильників яскравих Божественного світла, Маккавеї премудрі, перш мучеників найбільші мученики! З ними Бога всього світу моліть про порятунок шанують вас. Амінь.ються душі й тіла, тобі молимося, Святе святих, простягни руку Твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам всяке прогрішення вільне й мимовільне, словом чи ділом скоєне.

Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози змирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою милість світові Твоєму і нам, негідним рабом Твоїм, бо благословенне і прославлене є ім’я Твоє нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва, яку потрібно прочитати у храмі після освячення маку і меду

Благослови, Господи, мед, мак і воду, і всіх, хто в дім цей входить, і всю родину нашу, нині і повсякчас. Амінь.

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