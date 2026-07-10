Символ метелика на пральній машині: що він означає та якої головної помилки припускаються всі

Пралка / фото ілюстративне / © pixabay.com

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Попри те, що новітня побутова техніка пропонує величезну кількість режимів для будь-якого одягу, сенс окремих піктограм на дисплеї часто викликає запитання. Зокрема, це стосується зображення метелика, суть якого чимало власників трактує помилково.

Як зазначає видання adevarul.ro, така позначка розроблена спеціально для догляду за найбільш витонченими матеріалами. Цей режим ідеально підходить для очищення виробів із натурального шовку, тонкого мережива, вишуканої спідньої білизни чи фіранок, які легко пошкодити під час звичайного прання.

У процесі такого прання барабан робить дуже плавні й повільні оберти, що мінімізує тертя тканин одна об одну й захищає структуру ниток від пошкоджень. Вода підігрівається максимум до 30 градусів, а цикл віджимання або взагалі відсутній, або працює на найнижчій швидкості. Такий підхід дозволяє делікатним виробам тримати початкову форму та значно менше м’ятися.

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Найчастіше користувачі припускаються помилки, коли забивають пральну машину речами в цьому режимі до повної місткості. Програма дбайливого очищення оптимізована під невелику вагу одягу — орієнтовно від 1 до 1,5 кілограма. Якщо знехтувати цим правилом і покласти більше, пральна машинка просто не зможе якісно виполоскати пральний засіб, а речі на виході виявляться надто мокрими.

Фахівці рекомендують для додаткового захисту одягу використовувати спеціальні сітчасті мішки для прання. Вони можуть неабияк допомогти, коли вам потрібно буде випрати тонкий одяг або мереживні вироби.

Водночас експерти зазначають, що режим із символом метелика не підходить для сильно забрудненого одягу. Через делікатний характер та нетривалість цього циклу прання машині буває складно впоратися із серйозними чи застарілими забрудненнями. У таких ситуаціях фахівці радять заздалегідь нанести на пляму спеціальний засіб для виведення бруду, а вже потім запускати програму, яка найкраще підходить для конкретного типу матеріалу.

Як правильно пати речі у пральній машині — останні новини

Більшість людей звикли прати речі за 40 або навіть 90 градусів, проте лікарі пояснюють, що це не лише шкодить тканинам і збільшує рахунки за електроенергію, але й часто є зайвим завдяки сучасним мийним засобам. Оптимальною температурою для повсякденного одягу фахівці називають 30°C, тоді як 40°C варто використовувати лише для сильнішого бруду.

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Водночас експерти радять прати банний рушник радять після трьох-п’яти використань, або частіше — після одного-двох разів, якщо ви активно пітнієте, маєте чутливу шкіру або рушник довго сохне у ванній. Затхлий запах, жорсткість або тривала вологість — явні сигнали, що прання вже невідкладне, адже вони свідчать про активне розмноження мікроорганізмів.

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