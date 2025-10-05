Син на антидепресантах: пост мами про "Золофт" для 6-річної дитини розділив Мережу

ТСН у соціальних мережах

У соцмережі спалахнула дискусія через пост мами, яка повідомила про антидепресанти для свого 6-річного сина.

Антидепресанти для 6-річного хлопчика спричинили гарячу дискусію у Threads / © unsplash.com

Мати 6-річного хлопчика відверто розповіла про терапію його «депресивного епізоду» препаратом «Золофт», який прописала дитяча психіатриня. У соцмережі спалахнула дискусія через пост жінки.

Про це йшлося у мережі Threads.

Мати з ніком yevhenia.i поділилася відвертою розповіддю про те, що її шестирічний син розпочав курс прийому антидепресантів. Жінка розповіла, що препарат дитині призначила дитяча психіатриня Ганна Єлєзєва, яка веде прийоми у Львові, Тернополі та онлайн.

Психіатр призначив Золофт 6-річній дитині з депресивним епізодом Фото: yevhenia.i

«Мами, які сьогодні подумали: „Чому ти став такий нестерпний?“ — ставте питання», — написала авторка, закликаючи батьків звертати увагу на психічний стан дітей.

За словами жінки, лікарка діагностувала у дитини депресивний епізод та опозиційно-виключний розлад поведінки, після чого призначила антидепресант.

Дискусія в соцмережі

Пост викликав гарячу дискусію серед користувачів. Частина коментаторів висловила підтримку матері за її відкритість і готовність звертатися до фахівців.

  • «Дякую, що піднімаєте тему дитячої психіатрії. Про це потрібно говорити, як і про будь-яке інше лікування», — написала користувачка @tviy.psycholog_.

  • «Я приймала Золофт у три роки. Він врятував моє дитинство. Дякую, що дбаєте про психіку дитини», — поділилася досвідом @anastaziyya.

Водночас чимало коментаторів розкритикували рішення давати «Золофт» шестирічній дитині, наголошуючи, що препарат не схвалений для лікування депресії у дітей молодших 18 років, окрім випадків обсесивно-компульсивного розладу (ОКР).

  • «Ви впевнені, що знаєте, що це за препарат? Його не можна призначати дітям без серйозних показань», — зазначила користувачка @yourcandy99.

Що відомо про «Золофт»

Дискусія вкотре порушила тему ментального здоров’я дітей та меж між психологічною допомогою і медикаментозним втручанням.

Фахівці наголошують: рішення про прийом антидепресантів у дитячому віці повинно ухвалюватися виключно психіатром після комплексного обстеження та під контролем лікаря.

Зазначимо, що препарат «Золофт» (діюча речовина — сертралін) — антидепресант із групи СІЗЗС (селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну).

Його дія полягає у підвищенні рівня серотоніну в мозку, що допомагає поліпшити настрій та зменшити тривогу.

«Золофт», згідно з інструкцією, офіційно показаний для лікування обсесивно-компульсивного розладу (ОКР) у дітей та підлітків віком від 6 до 17 років.

Препарат приймається лише за індивідуальними чіткими показами і під наглядом лікаря-психіатра.

Препарат не схвалений для лікування депресії у дітей молодших 18 років, оскільки його ефективність у разі такого діагноза в педіатричній популяції не була доведена.

Також препарат не застосовується для дітей віком до 6 років.

Увага! Ця інформація не є заміною консультації лікаря. Інструкції, статті, описи несуть лише загальний ознайомлювальний характер або короткий витяг з офіційної інструкції. Пам’ятайте, що навіть ретельне вивчення інструкціїдо препарату не є приводом замінити візит до лікаря самолікуванням.

Раніше йшлося про тривожні розлади та депресію серед дорослих. Саме жінки, які виховують дітей, потрапляють у групу ризику, адже на них щодня лягає колосальний тягар турботи та відповідальності.

Нагадаємо, лікарі розповіли про причини виникнення та способи подолання гіркого присмаку в роті.

