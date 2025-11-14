Синя, зелена чи жовта: ви навіть не здогадувалися, навіщо насправді різні кольори кухонних губок

Губки для миття посуду.

Кольори губок для миття посуду бувають різні. Втім, більшість господинь навіть не замислюються, чому кольорова гама губок така різноманітна. Втім, забарвлення поролону - це не просто декор. Вибір правильної губки може мати величезне значення.

Відтінок мочалки вказує на ступінь шорсткості й абразивності поверхні, пише ресурс CNET.

Експертиз прибирання наголошують, що систематичний підхід до гігієни кухні часто передбачає кольорове кодування засобів для чищення, щоб забезпечити належну організацію та чистоту.

Зелені губки

Ці губки багатофункціональні, надійні та готові впоратися практично з будь-чим. Однак, часто вони призначені для загального прибирання та миття посуду, але занадто грубі для скла, нержавіючої сталі та інших чутливих поверхонь. Натомість для засохлого чавуну та брудного холодильника - підійдуть ідеальною

Жовті губки

Жовті губки не надто грубі та не надто м’які. Вони підходять для очищення більш делікатних поверхонь - таких як скляний посуд, стільниці та кухонні раковини, які потребують ретельного поводження, щоб уникнути подряпин.

Сині губки

Якщо ви маєте справу з делікатними поверхнями, оберіть синю губку. Це найменш абразивний варіант для скла або нержавіючої сталі, метою яких є блиск без подряпин.

Червоні та рожеві губки

Ці кольори - для небезпечних зон. Їх застосовують для очищення стійких, пригорілих залишків їжі або ділянок з підвищеним бактеріальним ризиком - як-от раковина. Втім, не варто мити ними столові прилади та скло - інакше подряпаєте.

Чорні губки

Ці високоабразивні, міцні губки призначені для ретельного очищення стійких, пригорілих плям на твердих поверхнях. Можливо, ви не користуєтеся ними так часто, як іншими, але для певних складних завдань з прибирання підійде лише чорна губка з щетиною.

Експерти з прибирання кажуть: знаючи, який колір губки найжорсткіший, ви не будете використовувати їх щодня. Зате прибирання з ними стане набагато простішим.

