Сьогодні День братів та сестер: історія свята та красиві привітання для рідних

Брат і сестра. / © pixabay.com

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Сьогодні, 10 квітня, святкують міжнародне свято — День брата і сестри. Цей день присвячений важливим родинним зв'язкам.

Що відомо про це свято, як можна привітати своїх братів та сестер — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Свято покликане продовжити традицію вшанування сімейних та споріднених зв'язків, зміцнюючи стосунки між близькими людьми, якими і є брати та сестри.

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Історія свята

Традиція прийшла зі Сполучених Штатів Америки. Натхненницею свята стала Клаудія Еварт. Жінка втратила своїх рідних брата та сестру в ранньому віці. На згадку про них Клаудія і вирішила організувати проведення свята. Дату 10 квітня обрала не випадково, адже тоді народилася її сестра Ліззет.

Вперше свято офіційно відбулося 1998-го. Воно почало швидко набувати популярності спочатку в США, а потім в інших країнах світу. Згодом в Америці започаткували Фонд Дня братів і сестер. Зараз він існує як некомерційна організація.

Красиві привітання

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Вітаю з Днем ​​братів та сестер! Як чудово, що в мене було з ким ділити свої дитячі радощі та печалі, разом грати та битися, просити поради та відчувати рідне плече. Бажаю тобі справжнього щастя, щирого кохання. Нехай твої діти будуть так само близькі, як і ми з тобою!

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Вітаю з Днем ​​братів та сестер! Чудово, коли є рідна душа в сім'ї, близька людина, якій можна довірити найпотаємніше, від кого можна отримати підтримку та пораду. Бажаємо міцної дружби між братами та сестрами, довірливих стосунків, братерської любові, сестринського тепла! Нехай брати і сестри ніколи не забувають, що вони найрідніші люди на Землі!

***

З Днем братів та сестер! Нехай із братиком чи сестричкою будуть завжди добрі стосунки! Нехай завжди буде з ким розділити будь-яке почуття навпіл! Нехай і в смутку, і в радості буде повне порозуміння!

***

Сестричко люба, з святом!

Бажаю я тобі багато

Здоров’я, вірних друзів, ласки.

Життя хай буде, наче казка,

Кохання, успіхів, добра,

Яскравих вражень та тепла!

***

Найкращі в світі побажання

Тобі сьогодні, мій рідненький.

Бажаю жити та кохати,

Здоровим бути, щасливеньким!

Бажаю звершень та досягнень,

Прибутків власних та стабільних.

Будь щирим, мужнім, добрим, справжнім,

Живи багато, круто, вільно!

Нагадаємо, ми писали про те, яке сьогодні, 10 квітня, свято — все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити.