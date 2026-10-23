Сира чи обсмажена: яку цибулю додавати до фаршу, щоб котлети були соковитими й ніжними

Як зробити котлети соковитими / © www.freepik.com/free-photo

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Соковитість домашніх котлет залежить не лише від виду м’яса, а й від того, як підготувати цибулю для фаршу. Сира робить м’ясну масу вологішою та надає їй виразного смаку, а попередньо обсмажена додає солодкуватих ноток і ніжнішого аромату. Обидва варіанти мають свої переваги, але для особливо ніжних котлет важливо правильно підібрати спосіб підготовки цибулі та не пересушити страву під час смаження.

Яку цибулю краще додавати до котлетного фаршу

Сира цибуля — для соковитості та звичного домашнього смаку. Її можна натерти на дрібній тертці, подрібнити ножем або пропустити через м’ясорубку разом із м’ясом. Під час приготування цибуля віддає вологу, завдяки чому котлети можуть вийти м’якшими. Водночас надто великі шматочки залишатимуться помітними, а надлишок цибулевого соку здатний зробити фарш рідким.

Обсмажена цибуля — для ніжного аромату та делікатного смаку. Під час смаження вона втрачає частину вологи, стає м’якшою та набуває легкої солодкості. Така цибуля добре поєднується зі свинячим, яловичим і змішаним фаршем. Головне — не пересмажити її до темно-коричневого кольору й повністю охолодити перед додаванням до м’яса.

Якщо хочете отримати соковиті котлети зі звичним насиченим смаком, підійде сира цибуля, натерта на тертці. Якщо ж надаєте перевагу ніжнішому аромату без різкої цибулевої нотки, спробуйте злегка обсмажити її до прозорості.

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Як правильно додавати цибулю до фаршу

Для 500 г м’ясного фаршу зазвичай достатньо однієї середньої цибулини вагою приблизно 80–120 г. Якщо овоч великий і соковитий, кількість можна зменшити.

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Для сирого варіанта очистьте цибулину й натріть її на дрібній тертці або дуже дрібно наріжте. Додайте до фаршу разом із сіллю, перцем та іншими спеціями. Якщо натерта цибуля виділила багато соку, не обов’язково виливати його весь: орієнтуйтеся на консистенцію м’ясної маси. Фарш має добре тримати форму, а не розтікатися.

Для обсмаженого варіанта подрібніть цибулю кубиками й готуйте на невеликій кількості олії на помірному вогні. Коли вона стане м’якою та прозорою, зніміть сковороду з плити. Дайте цибулі повністю охолонути й лише тоді змішуйте її з фаршем. Гарячий овоч може нагріти м’ясну масу, що ускладнить формування котлет.

Що ще допоможе зробити котлети ніжними

Не менш важливо не переборщити з вимішуванням фаршу та не додавати забагато сухих інгредієнтів. Якщо використовуєте хліб, попередньо замочіть його у воді або молоці й злегка відтисніть. Він допоможе утримати вологу, а готові котлети зробить м’якшими.

Формуйте котлети приблизно однакового розміру, викладайте на добре розігріту сковороду й обсмажуйте до рум’яної скоринки. Потім доведіть до повної готовності на помірному вогні. Не притискайте котлети лопаткою: так із них виходить сік.

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Для безпечного приготування температура всередині котлет із фаршу має досягти щонайменше 71 °C для яловичини та свинини, а для фаршу з птиці — 74 °C.

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