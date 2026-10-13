Сирий рис може зіпсуватися навіть у закритому пакованні: скільки часу його можна зберігати

Скільки можна зберігати сирий рис і який сорт псується швидше / © pexels.com

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Запаси рису можуть стояти в кухонній шафі досить довго, однак нескінченного терміну придатності цей продукт не має. Ба більше, тривалість зберігання значною мірою залежить від сорту рису та умов, у яких він перебуває.

Про це повідомило видання Martha Stewart.

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Як пояснила старша менеджерка з кулінарних ідей Mars Food Джанет Армстронг, сухий рис за правильного зберігання у закритому, прохолодному та сухому місці може залишатися придатним від одного до двох років. Водночас білий та цільнозерновий рис мають суттєво різні терміни зберігання.

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Скільки зберігається білий рис

Сухий білий рис у герметичній тарі за кімнатної температури можна зберігати до двох років. Професорка харчової науки та харчування Університету Невади в Лас-Вегасі Крістін Бергман зазначає, що за належних умов він може залишатися придатним до споживання навіть довше.

Причина полягає в особливостях оброблення білого рису. Шліфовані зерна містять дуже мало олії, тому повільніше стають гіркими.

Який рис псується швидше

Зовсім інша ситуація з цільнозерновими сортами. Коричневий, червоний та чорний рис зберігають висівки й зародки, багаті на природні олії. Через це за кімнатної температури такий рис зазвичай зберігається близько шести місяців.

Подовжити цей термін можна, якщо тримати крупу в прохолоднішому місці. За словами Бергман, низька температура сповільнює втрату смакових якостей.

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Як правильно зберігати сирий рис

Головні вороги рису під час тривалого зберігання — волога та кисень. Крупу радять пересипати до герметичного контейнера або вакуумувати. Для ще тривалішого зберігання сухий рис у щільно закритій тарі можна покласти до морозильної камери.

Якщо рис пересипають з оригінального паковання, на контейнері варто зазначити дату. Рис швидкого приготування краще залишати у заводському пакованні, щоб можна було перевірити вказаний виробником термін придатності.

Як зрозуміти, що рис зіпсувався

Насторожити мають затхлий, кислий, прогірклий або різкий запах. Особливо це стосується коричневого, червоного та чорного рису, адже через більший вміст природних олій вони швидше стають прогірклими.

Викинути крупу потрібно і тоді, коли вона стала вологою, злиплася в грудки або на ній з’явилася пліснява. Волога створює сприятливі умови для розвитку плісняви та інших мікроорганізмів.

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Тому експерти радять не ризикувати із сумнівним продуктом: якщо неможливо визначити, чи рис іще придатний до споживання, його краще викинути.

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