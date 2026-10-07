Сивина не старитиме: шість стрижок, з якими волосся матиме молодший і здоровіший вигляд

Стрижки для сивого волосся / © pexels.com

Реклама

Вдала зачіска додає волоссю руху та візуального об’єму, допомагає підкреслити його природний відтінок і зробити образ свіжішим.

З віком може змінюватися не лише колір, а й структура волосся: воно нерідко стає сухішим, жорсткішим або, навпаки, тоншим. Саме тому форма стрижки має велике значення. Правильно розташовані шари можуть створити додатковий об’єм, а пасма біля обличчя — пом’якшити образ.

Реклама

Колористи назвали шість стрижок і зачісок, які особливо вдало підходять для сивого волосся та допомагають йому мати здоровіший і доглянутіший вигляд.

Реклама

Біксі

Біксі / © Фото з відкритих джерел

Біксі — це своєрідне поєднання двох популярних стрижок: бобу та піксі. Вона підійде тим, хто хоче коротку зачіску, але не готовий до дуже короткого волосся.

Головна перевага біксі — текстуровані шари та об’єм. Завдяки їм тонке сиве волосся може здаватися густішим. Якщо ж пасма жорсткі та неслухняні, коротша довжина полегшує укладання.

Є й інша перевага: регулярне підстригання сухих і пошкоджених кінчиків допомагає підтримувати охайний вигляд волосся. Для укладання достатньо невеликої кількості легкого крему або засобу для блиску, який підкреслить сріблястий відтінок.

Подовжений «метелик» — butterfly lob

Подовжений «метелик» / © Фото з відкритих джерел

Butterfly lob поєднує довжину класичного подовженого бобу з м’якими шарами, характерними для популярної стрижки «метелик».

Реклама

Особливо добре такий варіант може підійти волоссю, якому бракує об’єму. Шари роблять зачіску легшою та рухливішою, але водночас дозволяють зберегти достатню густоту на кінчиках.

Коротші пасма біля обличчя поступово переходять у довші. Завдяки цьому зачіска має об’ємний вигляд, а різні відтінки сивого — від сріблястого до білого і темно-сірого — стають помітнішими.

Текстурований італійський боб

Текстурований італійський боб / © Фото з відкритих джерел

Ще одна стрижка, на яку варто звернути увагу власницям сивого волосся, — італійський боб.

Зазвичай волосся підстригають приблизно до підборіддя або трохи нижче. Головна особливість такої зачіски — досить щільна, м’яко округлена форма з легкою текстурою.

Реклама

Завдяки збереженню густоти на кінцях волосся може візуально здаватися щільнішим. Водночас текстурування додає руху та не дозволяє зачісці мати надто важкий вигляд.

Такий боб може стати вдалим рішенням як для тонкого сивого волосся, так і для жорсткіших пасом.

Багатошаровий подовжений боб

Багатошаровий подовжений боб / © Фото з відкритих джерел

Якщо не хочеться сильно скорочувати довжину, можна спробувати багатошаровий lob — подовжений боб.

Довгі шари допомагають прибрати зайву важкість і додають зачісці рухливості. Водночас важливо не перестаратися з філіруванням: достатня густота на кінцях допомагає волоссю мати більш здоровий та об’ємний вигляд.

Ще один плюс багатошарової стрижки — вона добре демонструє природну палітру сивого волосся. Сріблясті, білі та темні пасма створюють ефект багатовимірного кольору.

Волосся до плечей із пасмами біля обличчя

Волосся до плечей із пасмами біля обличчя / © Фото з відкритих джерел

Тим, хто не хоче переходити на короткі стрижки, варто звернути увагу на довжину до плечей із м’якими шарами навколо обличчя.

Коротші пасма можуть починатися приблизно на рівні вилиць, щелепи або підборіддя. Вони створюють рух навколо обличчя та роблять загальну форму зачіски легшою.

Основну масу волосся водночас краще залишити досить щільною — так кінчики здаватимуться густішими. А пасма різної довжини красиво відбивають світло, підкреслюючи природне сяйво сріблястого та білого волосся.

М’який shag

М’який shag / © Фото з відкритих джерел

Власницям хвилястого, кучерявого або від природи текстурованого сивого волосся може сподобатися м’який shag.

На відміну від дуже рваних варіантів цієї стрижки, soft shag передбачає плавні, добре поєднані між собою шари. Вони допомагають створити об’єм і водночас не роблять кінчики надто тонкими.

Різна довжина пасом також підкреслює природну текстуру волосся та не дозволяє йому лежати важкою безформною масою. Особливо ефектно така зачіска може виглядати на природних хвилях.

Отже, сивина не означає, що потрібно обов’язково робити дуже коротку стрижку. Можна залишити волосся до плечей або вибрати подовжений боб, якщо саме така довжина вам подобається. Головне — підібрати форму з урахуванням густоти, текстури волосся та рис обличчя.

М’які шари, об’єм і пасма навколо обличчя допомагають зробити зачіску динамічнішою, а природні сріблясті відтінки — більш виразними.

FAQ

Які стрижки для сивого волосся омолоджують?

Для сивого волосся добре підходять стрижки, які створюють рух і візуальний об’єм: біксі, текстурований боб, подовжений багатошаровий боб, butterfly lob, м’який shag і зачіски до плечей із шарами біля обличчя. Вибирати конкретну стрижку варто насамперед відповідно до густоти й природної текстури волосся, а також форми обличчя.

Які стрижки підходять жінкам після 50 років?

Універсального правила щодо довжини волосся після 50 років немає. Можна носити як короткі піксі та біксі, так і боб, lob чи волосся до плечей. Для тонкого волосся варто розглянути стрижки, що зберігають густоту на кінцях і додають об’єму, а м’які шари навколо обличчя допоможуть зробити зачіску легшою та рухливішою.

Новини партнерів

Новини партнерів