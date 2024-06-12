Так голубці ви ще точно не готували: чим замінити рис в фарші — неочікуваний продукт

Прийнято вважати, що для приготування голубців підходить лише рис. Хоча деякі кулінари замінюють його іншими крупами чи навіть овочами, проте є один продукт, про який ви б навіть не змогли подумати, коли готуєте цю страву. Та, насправді, він ідеально підходить.

Інколи можна і поекспериментувати, щоб спробувати давно улюблену страву з новими смаками. Так, наприклад, деякі кулінари радять замінити рис картоплею.

Хоча такий варіант може здатися дивним на перший погляд, проте саме завдяки картоплі голубці починають грати зовсім іншими фарбами, розкриваючись з нового боку.

Спробувавши хоча б раз "картопляні" голубці, ви точно будете готувати їх знову і знову.

Спочатку, якщо ви готуєте класичні голубці з білокачанної капусти, потрібно розм'якшити її листя. Робиться це у киплячій воді. Цей пункт можна пропустити, якщо ви збираєтесь використати пекінську капусту. Тоді потрібно лише розділити листи.

Тепер відправте картоплю у каструлю на 25 хвилин. Вам знадобиться приблизно 800 г нарізаного овоча. Злийте зайву воду і потовчіть картоплю у пюре.

На сковороді обсмажте порізану цибулю до золотистого кольору. Додайте до неї 300 г фаршу. Як тільки ця суміш буде готова, відправте її до пюре і ретельно розмішайте.

Саме це і буде начинкою для ваших голубців. Щоб ще більше доповнити смак майбутньої страви, можете додатково обсмажити моркву з томатною пастою і теж змішати з начинкою.

Капустяне листя з картоплею і фаршем потрібно готувати приблизно 40 - 60 хвилин.