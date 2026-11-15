Так гарбуз ви ще не готували: три незвичайні страви на вечерю

Гарбуз. / © Unsplash

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Гарбуз — не лише основа для солодкої каші чи десертів. Він чудово поєднується з м’ясом, сиром, овочами та спеціями. Із нього можна приготувати повноцінну вечерю, яка буде ситною, ароматною та водночас нескладною у приготуванні.

ТСН.ua підготував три прості ідеї для страв з гарбуза на вечерю.

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Запечений гарбуз із куркою та сиром

Інгредієнти:

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гарбуз — 500 г

куряче філе — 400 г

твердий сир — 100 г

сметана — 3 ст. л

часник — 2 зубчики

олія — 1–2 ст. л

сіль і чорний перець

паприка — ½ ч. л

Приготування

Гарбуз очистіть від шкірки та насіння, наріжте невеликими кубиками. Куряче філе наріжте шматочками, додайте сіль, перець, паприку та подрібнений часник. Форму для запікання змастіть олією. Викладіть гарбуз і курку, перемішайте. Зверху розподіліть сметану та накрийте форму фольгою. Запікайте в духовці за температури 190°C приблизно 25–30 хв. Потім зніміть фольгу, посипте страву натертим сиром і поверніть до духовки ще на 10–15 хв, щоб утворилася рум’яна скоринка.

Гарбузова запіканка з сиром і зеленню

Інгредієнти:

гарбуз — 400 г

кисломолочний сир — 250 г

яйця — 2 шт

твердий сир — 70 г

сметана — 2 ст. л

борошно — 2 ст. л

часник — 1 зубчик

кріп або петрушка

сіль і перець

Приготування

Гарбуз очистіть і натріть на великій тертці. Якщо він дуже соковитий, злегка відіжміть зайву рідину. Кисломолочний сир розімніть виделкою, додайте яйця, сметану, борошно, подрібнений часник і зелень. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте. Додайте натертий гарбуз і половину натертого твердого сиру. Викладіть суміш у змащену олією форму, розрівняйте та посипте рештою сиру. Випікайте за температури 180°C приблизно 35–40 хв — поки запіканка не стане золотистою.

Читайте також Дата публікації 09:10, 25.10.26 Категорія Рецепти Кількість переглядів 1902 Як приготувати гарбузові вафлі Автор публікації Катерина Труш

Гарбузові оладки

Інгредієнти

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гарбуз — 400 г

яйце — 1 шт

борошно — 4–5 ст. л

твердий сир — 50 г

часник — 1 зубчик

кріп

сіль і перець

Приготування

Гарбуз очистіть і натріть на великій тертці. Якщо виділилося багато соку, трохи відіжміть його. Додайте яйце, натертий сир, подрібнений часник і зелень. Посоліть, поперчіть, всипте борошно та перемішайте. Маса має бути густою, щоб її можна було викладати ложкою на сковороду. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладайте гарбузову суміш невеликими порціями, формуючи оладки. Смажте на середньому вогні по 3–4 хв з кожного боку до золотистої скоринки.

Нагадаємо, ми ділилися рецептами гарбузових млинців - на кефірі, з начинкою та яблуками.

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