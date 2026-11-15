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Так гарбуз ви ще не готували: три незвичайні страви на вечерю
Гарбуз добре поєднується з часником, паприкою, чорним перцем, розмарином і чебрецем.
Гарбуз — не лише основа для солодкої каші чи десертів. Він чудово поєднується з м’ясом, сиром, овочами та спеціями. Із нього можна приготувати повноцінну вечерю, яка буде ситною, ароматною та водночас нескладною у приготуванні.
ТСН.ua підготував три прості ідеї для страв з гарбуза на вечерю.
Запечений гарбуз із куркою та сиром
Інгредієнти:
гарбуз — 500 г
куряче філе — 400 г
твердий сир — 100 г
сметана — 3 ст. л
часник — 2 зубчики
олія — 1–2 ст. л
сіль і чорний перець
паприка — ½ ч. л
Приготування
Гарбуз очистіть від шкірки та насіння, наріжте невеликими кубиками. Куряче філе наріжте шматочками, додайте сіль, перець, паприку та подрібнений часник.
Форму для запікання змастіть олією. Викладіть гарбуз і курку, перемішайте. Зверху розподіліть сметану та накрийте форму фольгою.
Запікайте в духовці за температури 190°C приблизно 25–30 хв. Потім зніміть фольгу, посипте страву натертим сиром і поверніть до духовки ще на 10–15 хв, щоб утворилася рум’яна скоринка.
Гарбузова запіканка з сиром і зеленню
Інгредієнти:
гарбуз — 400 г
кисломолочний сир — 250 г
яйця — 2 шт
твердий сир — 70 г
сметана — 2 ст. л
борошно — 2 ст. л
часник — 1 зубчик
кріп або петрушка
сіль і перець
Приготування
Гарбуз очистіть і натріть на великій тертці. Якщо він дуже соковитий, злегка відіжміть зайву рідину.
Кисломолочний сир розімніть виделкою, додайте яйця, сметану, борошно, подрібнений часник і зелень. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте.
Додайте натертий гарбуз і половину натертого твердого сиру. Викладіть суміш у змащену олією форму, розрівняйте та посипте рештою сиру.
Випікайте за температури 180°C приблизно 35–40 хв — поки запіканка не стане золотистою.
Гарбузові оладки
Інгредієнти
гарбуз — 400 г
яйце — 1 шт
борошно — 4–5 ст. л
твердий сир — 50 г
часник — 1 зубчик
кріп
сіль і перець
Приготування
Гарбуз очистіть і натріть на великій тертці. Якщо виділилося багато соку, трохи відіжміть його. Додайте яйце, натертий сир, подрібнений часник і зелень.
Посоліть, поперчіть, всипте борошно та перемішайте. Маса має бути густою, щоб її можна було викладати ложкою на сковороду.
Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладайте гарбузову суміш невеликими порціями, формуючи оладки. Смажте на середньому вогні по 3–4 хв з кожного боку до золотистої скоринки.
Нагадаємо, ми ділилися рецептами гарбузових млинців - на кефірі, з начинкою та яблуками.