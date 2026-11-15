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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
2 хв

Так гарбуз ви ще не готували: три незвичайні страви на вечерю

Гарбуз добре поєднується з часником, паприкою, чорним перцем, розмарином і чебрецем.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Гарбуз.

Гарбуз. / © Unsplash

Гарбуз — не лише основа для солодкої каші чи десертів. Він чудово поєднується з м’ясом, сиром, овочами та спеціями. Із нього можна приготувати повноцінну вечерю, яка буде ситною, ароматною та водночас нескладною у приготуванні.

ТСН.ua підготував три прості ідеї для страв з гарбуза на вечерю.

Запечений гарбуз із куркою та сиром

Інгредієнти:

  • гарбуз — 500 г

  • куряче філе — 400 г

  • твердий сир — 100 г

  • сметана — 3 ст. л

  • часник — 2 зубчики

  • олія — 1–2 ст. л

  • сіль і чорний перець

  • паприка — ½ ч. л

Приготування

  1. Гарбуз очистіть від шкірки та насіння, наріжте невеликими кубиками. Куряче філе наріжте шматочками, додайте сіль, перець, паприку та подрібнений часник.

  2. Форму для запікання змастіть олією. Викладіть гарбуз і курку, перемішайте. Зверху розподіліть сметану та накрийте форму фольгою.

  3. Запікайте в духовці за температури 190°C приблизно 25–30 хв. Потім зніміть фольгу, посипте страву натертим сиром і поверніть до духовки ще на 10–15 хв, щоб утворилася рум’яна скоринка.

Гарбузова запіканка з сиром і зеленню

Інгредієнти:

  • гарбуз — 400 г

  • кисломолочний сир — 250 г

  • яйця — 2 шт

  • твердий сир — 70 г

  • сметана — 2 ст. л

  • борошно — 2 ст. л

  • часник — 1 зубчик

  • кріп або петрушка

  • сіль і перець

Приготування

  1. Гарбуз очистіть і натріть на великій тертці. Якщо він дуже соковитий, злегка відіжміть зайву рідину.

  2. Кисломолочний сир розімніть виделкою, додайте яйця, сметану, борошно, подрібнений часник і зелень. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте.

  3. Додайте натертий гарбуз і половину натертого твердого сиру. Викладіть суміш у змащену олією форму, розрівняйте та посипте рештою сиру.

  4. Випікайте за температури 180°C приблизно 35–40 хв — поки запіканка не стане золотистою.

Гарбузові оладки

Інгредієнти

  • гарбуз — 400 г

  • яйце — 1 шт

  • борошно — 4–5 ст. л

  • твердий сир — 50 г

  • часник — 1 зубчик

  • кріп

  • сіль і перець

Приготування

  1. Гарбуз очистіть і натріть на великій тертці. Якщо виділилося багато соку, трохи відіжміть його. Додайте яйце, натертий сир, подрібнений часник і зелень.

  2. Посоліть, поперчіть, всипте борошно та перемішайте. Маса має бути густою, щоб її можна було викладати ложкою на сковороду.

  3. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладайте гарбузову суміш невеликими порціями, формуючи оладки. Смажте на середньому вогні по 3–4 хв з кожного боку до золотистої скоринки.

Нагадаємо, ми ділилися рецептами гарбузових млинців - на кефірі, з начинкою та яблуками.

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