Так готують в ресторанах: як зробити стейк соковитішим та смачнішим

Як приготувати сочний стейк як в ресторані / © unsplash.com

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Сіль — незамінний елемент у приготуванні м’яса, але мало хто замислюється над тим, коли саме її краще додавати. Щоб м’ясо не просто мало солону скоринку, а рівномірно ввібрало сіль у кожен шар, важливо не сипати її під час смаження. Ідеальний варіант — посолити стейк приблизно за 20 хвилин до того, як відправити його на сковорідку чи гриль. За цей час сіль встигне проникнути вглиб і зробить м’ясо по-справжньому смачним.

Ще один незамінний компонент у справі приготування ідеального стейка — олія. Професіонали надають перевагу саме оливковій: вона не тільки підкреслює смак м’яса, а й витримує високі температури. Наносити її слід безпосередньо перед смаженням — просто змастіть стейк пензликом. Не варто заливати м’ясо чи занурювати його в олію — достатньо тонкого рівномірного шару, щоб досягти апетитної скоринки.

Коли готуєш стейк для великої компанії, головне — не поспішати й не намагатися закинути всі шматки м’яса на пательню одразу. Це прямий шлях до кулінарної катастрофи. Сковорода не витримає таке навантаження — температура різко впаде, і замість апетитної скоринки ви отримаєте ефект тушкування. Ідеально — смажити не більше двох стейків за раз. Так, це трохи довше, зате результат буде справді смачним і професійним.

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Обов’язково прощайтеся з виделкою під час смаження стейка. Один необережний прокол, і весь сік, який мав зробити м’ясо соковитим і ніжним, витече. У підсумку — сухий, жорсткий шматок, більше схожий на підошву, ніж на вишукану страву. Щоб уникнути такого фіаско, скористайтеся кухонними щипцями — вони дбайливо перевернуть м’ясо, не порушуючи його структури. І знайти їх у магазині — простіше простого.