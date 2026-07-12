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- Різне
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Так кабачки ви ще не готували: дві прості страви для літньої вечері
Кабачки — один з дуже універсальних овочів літа. Вони чудово поєднуються із сиром, зеленню, м’ясом і овочами, тому з них легко приготувати не лише звичні оладки, а й більш оригінальні страви
У сезон кабачків не обов’язково готувати лише оладки чи запіканки. З овочу можна зробити легкі, оригінальні та дуже смачні страви, які чудово підійдуть для вечері.
ТСН.ua підготував два два прості рецепти з кабачків для вечері.
Тако з кабачків
Інгредієнти:
2 невеликі кабачки
3 яйця
3 ст. л. борошна
120 г твердого сиру
пучок кропу
сіль і чорний перець — до смаку
Для соусу:
3 ст. л. грецького йогурту (або крем-сиру)
1 ст. л. майонезу (за бажанням)
1–2 зубчики часнику
Приготування
Кабачки натріть на великій тертці, трохи посоліть. Залиште на 10-15 хв, а потім добре відіжміть зайву рідину. Додайте яйця, борошно, тертий сир, подрібнений кріп, сіль і перець.
Застеліть деко пергаментом, сформуйте круглі коржі та випікайте за температури 180°С приблизно 20 хв.
Готові коржі злегка охолодіть, змастіть соусом. Наповнити тако можна начинкою на будь-який смак: куркою, шинкою, слабосоленою сьомгою, овочами, листям салату чи авокадо.
Кабачковий рулет
Інгредієнти:
2 середні кабачки
3 яйця
120 г твердого сиру
4 ст. л. борошна
сіль, перець
зелень
Для начинки:
250 г крем-сиру
2–3 зубчики часнику
кріп
Приготування
Натріть кабачки і посоліть. За кілька хвилин відіжміть сік. Потім мішайте з яйцями, сиром, борошном, зеленню та спеціями.
Рівномірно розподіліть масу на деку, застеленому пергаментом. Випікайте 20–25 хв за температури 180°С.
Трохи охолодіть корж, зніміть пергамент, змастіть крем-сиром, змішаним із часником і кропом. За бажанням додайте начинку.
Щільно скрутіть рулет, загорніть у харчову плівку й поставте в холодильник на 30–60 хвилин. Перед подачею наріжте порційними шматочками.
Нагадаємо, ми ділилися рецептом найсмачніших оладків з кабачків.