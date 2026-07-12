Так кабачки ви ще не готували: дві прості страви для літньої вечері

Кабачки. / © unsplash.com

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У сезон кабачків не обов’язково готувати лише оладки чи запіканки. З овочу можна зробити легкі, оригінальні та дуже смачні страви, які чудово підійдуть для вечері.

ТСН.ua підготував два два прості рецепти з кабачків для вечері.

Тако з кабачків

Інгредієнти:

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2 невеликі кабачки

3 яйця

3 ст. л. борошна

120 г твердого сиру

пучок кропу

сіль і чорний перець — до смаку

Для соусу:

3 ст. л. грецького йогурту (або крем-сиру)

1 ст. л. майонезу (за бажанням)

1–2 зубчики часнику

Приготування

Кабачки натріть на великій тертці, трохи посоліть. Залиште на 10-15 хв, а потім добре відіжміть зайву рідину. Додайте яйця, борошно, тертий сир, подрібнений кріп, сіль і перець. Застеліть деко пергаментом, сформуйте круглі коржі та випікайте за температури 180°С приблизно 20 хв. Готові коржі злегка охолодіть, змастіть соусом. Наповнити тако можна начинкою на будь-який смак: куркою, шинкою, слабосоленою сьомгою, овочами, листям салату чи авокадо.

Кабачковий рулет

Інгредієнти:

2 середні кабачки

3 яйця

120 г твердого сиру

4 ст. л. борошна

сіль, перець

зелень

Для начинки:

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250 г крем-сиру

2–3 зубчики часнику

кріп

Приготування

Натріть кабачки і посоліть. За кілька хвилин відіжміть сік. Потім мішайте з яйцями, сиром, борошном, зеленню та спеціями. Рівномірно розподіліть масу на деку, застеленому пергаментом. Випікайте 20–25 хв за температури 180°С. Трохи охолодіть корж, зніміть пергамент, змастіть крем-сиром, змішаним із часником і кропом. За бажанням додайте начинку. Щільно скрутіть рулет, загорніть у харчову плівку й поставте в холодильник на 30–60 хвилин. Перед подачею наріжте порційними шматочками.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом найсмачніших оладків з кабачків.

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