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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
2 хв

Так кабачки ви ще не готували: дві прості страви для літньої вечері

Кабачки — один з дуже універсальних овочів літа. Вони чудово поєднуються із сиром, зеленню, м’ясом і овочами, тому з них легко приготувати не лише звичні оладки, а й більш оригінальні страви

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Кабачки.

Кабачки. / © unsplash.com

У сезон кабачків не обов’язково готувати лише оладки чи запіканки. З овочу можна зробити легкі, оригінальні та дуже смачні страви, які чудово підійдуть для вечері.

ТСН.ua підготував два два прості рецепти з кабачків для вечері.

Тако з кабачків

Інгредієнти:

  • 2 невеликі кабачки

  • 3 яйця

  • 3 ст. л. борошна

  • 120 г твердого сиру

  • пучок кропу

  • сіль і чорний перець — до смаку

Для соусу:

  • 3 ст. л. грецького йогурту (або крем-сиру)

  • 1 ст. л. майонезу (за бажанням)

  • 1–2 зубчики часнику

Приготування

  1. Кабачки натріть на великій тертці, трохи посоліть. Залиште на 10-15 хв, а потім добре відіжміть зайву рідину. Додайте яйця, борошно, тертий сир, подрібнений кріп, сіль і перець.

  2. Застеліть деко пергаментом, сформуйте круглі коржі та випікайте за температури 180°С приблизно 20 хв.

  3. Готові коржі злегка охолодіть, змастіть соусом. Наповнити тако можна начинкою на будь-який смак: куркою, шинкою, слабосоленою сьомгою, овочами, листям салату чи авокадо.

Кабачковий рулет

Інгредієнти:

  • 2 середні кабачки

  • 3 яйця

  • 120 г твердого сиру

  • 4 ст. л. борошна

  • сіль, перець

  • зелень

Для начинки:

  • 250 г крем-сиру

  • 2–3 зубчики часнику

  • кріп

Приготування

  1. Натріть кабачки і посоліть. За кілька хвилин відіжміть сік. Потім мішайте з яйцями, сиром, борошном, зеленню та спеціями.

  2. Рівномірно розподіліть масу на деку, застеленому пергаментом. Випікайте 20–25 хв за температури 180°С.

  3. Трохи охолодіть корж, зніміть пергамент, змастіть крем-сиром, змішаним із часником і кропом. За бажанням додайте начинку.

  4. Щільно скрутіть рулет, загорніть у харчову плівку й поставте в холодильник на 30–60 хвилин. Перед подачею наріжте порційними шматочками.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом найсмачніших оладків з кабачків.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
195
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